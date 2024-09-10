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Hitit Üniversitesinden Doğal Boya Üretimi

Zedeli elmalardan elde edilen mikroorganizmalardan doğal boya üretildi. Çalışma çevre dostu pigment arayışında önemli bir adım.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:30
Hitit Üniversitesinden Doğal Boya Üretimi

Hitit Üniversitesinde Doğal Boya Geliştirildi

Hitit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bilimsel bir projede, zedelenmiş elmalardan elde edilen mikroorganizma ile kimyasal içerik bulundurmayan bir doğal boya üretildi.

Projenin Arka Planı

Proje hakkında bilgi veren Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Gamze Nur Müjdeci, sentetik boyalar ile rekabet edebilecek doğal bir boya üretme hedefiyle bu çalışmayı başlattığını ifade etti.

Mikroorganizmanın Gelişimi

Laboratuvar koşullarında zedelenmiş elmaları kullanarak mikroorganizma üretmeyi başaran Müjdeci, bu mikroorganizmaları bayat ekmek ve kavun kabuğu ile besleyerek doğal pigment elde etti.

Geliştirilen Doğal Pigment: Pulcherrimin

Müjdeci, yaptıkları çalışmada Pulcherrimin adında doğal bir pigment ürettiklerini belirtti. Bu pigmentin antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu ve güneşin zararlı ışıklarına karşı koruma sağladığını açıkladı.

Uygulama Alanları ve Sürdürülebilirlik

Pulcherrimin'in farklı endüstrilerde kullanımı mevcuttur; tekstil, gıda, eczacılık ve kozmetik gibi sektörlerde yer bulabilir. Müjdeci, bu ürünün Türkiye'nin yurt dışından ithal ettiği bir ürün olduğunu vurguladı.

“Kullandığımız atık malzemelerin, katma değeri yüksek renk maddelerine dönüştürülmesi, sürdürülebilir bir çözüm sunuyor” diyen Müjdeci, projenin çevre ve insan sağlığı açısından önemli katkılar sağladığını belirtti.

Geliştirilen ürün henüz yerli üretim olmamakla birlikte, elde edilen sonuçların yerli üretime yön verebileceğini ifade etti.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci tarafından...

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci tarafından yürütülen proje kapsamında, zedelenmiş elmalardan elde edilen mikroorganizma kullanılarak kimyasal içermeyen boya üretildiği bildirildi.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci tarafından...

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci tarafından yürütülen proje kapsamında, zedelenmiş elmalardan elde edilen mikroorganizma kullanılarak kimyasal içermeyen boya üretildiği bildirildi.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci tarafından...

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci tarafından yürütülen proje kapsamında, zedelenmiş elmalardan elde edilen mikroorganizma kullanılarak kimyasal içermeyen boya üretildiği bildirildi.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci tarafından...

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci tarafından yürütülen proje kapsamında, zedelenmiş elmalardan elde edilen mikroorganizma kullanılarak kimyasal içermeyen boya üretildiği bildirildi.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci tarafından...

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci tarafından yürütülen proje kapsamında, zedelenmiş elmalardan elde edilen mikroorganizma kullanılarak kimyasal içermeyen boya üretildiği bildirildi.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci tarafından...

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Nur Müjdeci tarafından yürütülen proje kapsamında, zedelenmiş elmalardan elde edilen mikroorganizma kullanılarak kimyasal içermeyen boya üretildiği bildirildi.

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