TEKNOFEST Mavi Vatan'da El İncesi Atma Yarışması düzenlendi
"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda, Gemicilik Yarışmaları kapsamında önemli bir etkinlik olan El İncesi Atma Yarışması katılımcılarla buluştu.
Yarışmanın İçeriği ve Amacı
Yarışma, nişan kabiliyeti ile denizci reflekslerini ölçmeyi hedefledi. Etkinlik, denizcilik geleneğinin özünü yansıtmanın yanı sıra cesaret, takım ruhu ve denizci disiplininin sergilenmesine olanak tanıdı.
Organizasyon
Etkinlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlendi ve Gemicilik Yarışmaları programı içinde yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı