TEKNOFEST Mavi Vatan'da El İncesi Atma Yarışması

TEKNOFEST Mavi Vatan'da düzenlenen El İncesi Atma Yarışması, Gemicilik Yarışmaları kapsamında denizci refleksleri ve nişan kabiliyetini test etti.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 12:51
"TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda, Gemicilik Yarışmaları kapsamında önemli bir etkinlik olan El İncesi Atma Yarışması katılımcılarla buluştu.

Yarışmanın İçeriği ve Amacı

Yarışma, nişan kabiliyeti ile denizci reflekslerini ölçmeyi hedefledi. Etkinlik, denizcilik geleneğinin özünü yansıtmanın yanı sıra cesaret, takım ruhu ve denizci disiplininin sergilenmesine olanak tanıdı.

Organizasyon

Etkinlik, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlendi ve Gemicilik Yarışmaları programı içinde yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

