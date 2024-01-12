Honda, Cybertruck'a rakip elektrikli araç üretti!

Honda'nın yeni elektrikli otomobilleri Elon Musk’ın fütüristik aracı Cybertruck'a rakip oldu. İşte ayrıntılar...

Honda, Cybertruck'a rakip elektrikli araç üretti!
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Honda, geçtiğimiz günlerde Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) yeni elektrikli araç serisi Honda 0 Serisi için iki konsept modeli görücüye çıkardı. Saloon ve Space-Hub adı verilen bu araçlar, Cybertruck’a benzer bir tasarım ve alışılmışın dışında bir ambiyansa sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, Saloon modeli şık ve kabarcığa benzer bir şekle sahip ve boyunduruk direksiyon simidi ve şahin kapısı bulunuyor. Aynı zamanda, bir otomobilin manevra kabiliyetini yükseltmek amacıyla dizayn edilmiş bir özellik olan steer-by-wire teknolojisine sahip ve fütüristik kamyon Cybertruck de aynı teknolojiyi kullanıyor.

Honda, 2026’ya kadar Amerikan pazarına Saloon'u esas alan bir elektrikli araç sunmayı amaçlıyor ve otonom sürüş özelliklerini ürün gamına entegre etmeyi düşünüyor.

honda

HONDA, DİĞER ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAN FARKLI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Honda, yeni konsept araçları ile Cybertruck arasındaki benzerlikler konusunda açıklama yapmadı. Aslında Honda'nın Küresel Başkan Yardımcısı Shinji Aoyama bir basın açıklamasında araçların insanlar için yeni bir bakış açısı uyandırmak üzere diğer elektrikli araçlardan son derece farklı bir tasarıma sahip olduğunu söyledi.

Tesla CEO'su Elon Musk, 2019'da Cybertruck'ın köşeli ve fütüristik tasarımını açıkladığında, kutuplaştırıcı olduğunu kanıtlamıştı. O zamandan bugüne Cybertruck, iki milyondan fazla ön sipariş aldı ve birkaç ünlü bu aracı satın aldı.

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