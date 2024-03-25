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Huawei devasa kameralı P70 modeli için tarih verdi

Huawei'nin merakla beklenen P70 serisi için heyecan verici bir gelişme daha ortaya çıktı. Çinli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Huawei'nin yeni amiral gemisi Nisan ayında tanıtılabilir. Bu serinin öne çıkan özelliği ise muhteşem bir kamera performansı sunması olacak. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 25.03.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 17:12
Huawei devasa kameralı P70 modeli için tarih verdi

Huawei'nin merakla beklenen P70 serisi için heyecan verici bir gelişme daha ortaya çıktı. Çinli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Huawei'nin yeni amiral gemisi Nisan ayında tanıtılabilir. Bu serinin öne çıkan özelliği ise muhteşem bir kamera performansı sunması olacak. 50 Megapiksel çözünürlüğe sahip dörtlü kamera kurulumuyla dikkatleri üzerine çeken Huawei P70, fotoğraf tutkunları için gerçek bir cezp edici olacak. Şirketin bu yeni cihazını Nisan ayında tanıtması beklenirken, heyecan dorukta.

Özellikle son dönemde yaşadığı üretim sorunlarına rağmen Huawei'nin P70 serisini planlanan tarihte piyasaya sürme kararı, teknoloji tutkunlarını sevindirecek nitelikte. Gelen son raporlar, Huawei'nin bu yeni seriyi ertelemeyeceğini ve Nisan ayında tanıtımını gerçekleştireceğini gösteriyor.

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Huawei P70 serisinin lansmanı, birçok yenilik ve gelişmeyi beraberinde getirecek gibi görünüyor. Bu yeni akıllı telefonun 50 Megapiksel dörtlü kamera kurulumuyla fotoğraf tutkunlarını memnun etmesi beklenirken, şirketin diğer özellikleri ve fiyatlandırma stratejisi de merak konusu.

 

HUAWEI P70 SERİSİNİN MERAKLA BEKLENEN ÖZELLİKLER AÇIKLANDI!

Özellikle son dönemde yaşadığı üretim sorunlarına rağmen Huawei'nin P70 serisini planlanan tarihte piyasaya sürme kararı, teknoloji tutkunlarını sevindirecek nitelikte. Gelen son raporlar, Huawei'nin bu yeni seriyi ertelemeyeceğini ve Nisan ayında tanıtım

Huawei'nin merakla beklenen P70 serisinin tanıtımına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Çin'den gelen tedarik zinciri kaynakları, P70 serisi için toplu parça sevkiyatlarının başladığını belirtiyor, bu da lansman etkinliğinin yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Çeşitli yatırım firmaları ve araştırma analistleri de P70 serisinin çıkışına ilişkin tahminlerini paylaştılar.

China Merchants Securities, Huawei'nin yılın ilk çeyreğine ilişkin stok hazırlama aşamasına girdiğini bildirirken, Minsheng Securities ve Debon Securities ise yeni Huawei modellerinin Nisan ayına kadar stoklanacağını öngörüyorlar.

Huawei tarafından henüz resmi bir lansman tarihi belirlenmemiş olsa da, raporlar P70'in birkaç önemli yükseltme ile geleceğini ortaya koydu. Mate 60 serisine benzer şekilde, P70'in de Kirin 9000 yonga setinden güç alacağı söyleniyor.

Mate 60 modellerinde olduğu gibi, P70'de de 8 çekirdekli ve 12 iş parçacıklı bir CPU'ya sahip Kirin 9000S yonga seti bulunması bekleniyor. Grafik özelliklerinin ise Huawei'nin MariSilicon X işlemcisi tarafından işleneceği tahmin ediliyor.

P70 serisinin ekranı ise 1,5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,58 / 6,8 inç kavisli LTPO OLED olacak. Ayrıca, kamera özelliklerinin de büyük bir adım atacağı belirtiliyor. Sızıntılara göre, P70'de 50 Megapiksel dörtlü arka kamera ve ön tarafta da 50 Megapiksel selfie kamera bulunacak.

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