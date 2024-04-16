Huawei Pura serisi P serisini tarihe gömdü!

Artık Huawei markasının P serisi piyasada yer almayacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HUAWEİ P SERİSİ SİLİNİYOR

Huawei CEO'su Yu Chengdong P serisiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Serinin ismi Pura olarak değiştirildi ve duyuru sonrasında Huawei P70 serisinin piyasaya çıkmasına az kaldığı da öğrenildi. Çıkacak olan yeni modellerin Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro +, Pura 70 Ultra olarak çıkması tahmin ediliyor.





Huawei P serisi ilk kez 2012 senesinde piyasaya çıktı. Huawei Pura serisi ise P serisinin yerini alacak gibi duruyor. İsmini İspanyolca güzellik ve saflık anlamına gelen piu rua kelimelerinden alıyor. Huawei Pura sadelik ve saflık anlayışıyla tasarlanacak. Sızdırılan bilgilere göre Pura 70 serisinde birden fazla model yer alacak ve önceki modellerde yer alan Art Edition modeli Ultra olarak değişmiş olacak ve tasarımında da değişiklikler yaşanacak. Pro ve Pro+ pil ömrü ve fotoğrafçılık alanlarında da geliştirilecek.