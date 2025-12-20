Ideathon Kütahya: DPÜ Genç Fikirlerle Geleceğe Işık Tuttu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Uzay ve Havacılık Topluluğu tarafından düzenlenen Ideathon Kütahya Fikir Yarışması, gençlerin yenilikçi düşüncelerini ve çözüm odaklı projelerini ortaya koyduğu dikkat çekici bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Programa katılan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, gençlerin üreten, sorgulayan ve geleceği inşa eden fikirlerinin şehirlerin ve toplumların gelişiminde belirleyici bir rol oynadığını vurguladı.

Gençlere güçlü mesaj

Gezer, gençlerin üretme azmi ve düşünme cesaretinin en büyük güç kaynağı olduğunu belirterek, onlara Üretin, geliştirin ve asla vazgeçmeyin çağrısında bulundu.

Yarışma ve ödüller

Program, güçlü bir fikir platformu olarak katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda yarışmaya emek veren öğrenciler ve akademisyenlere teşekkür edilirken, dereceye giren gençler tek tek tebrik edildi.

