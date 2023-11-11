iMac kullanıcıları üzgün: Apple'dan hüsrana uğratan açıklama geldi

Apple Hayranlarına Soğuk Duş: Yeni iMac Modeli Beklentileri Suya Düştü!

Teknoloji dünyasının devi Apple, son açıklamasıyla hayranlarını üzen bir karara imza attı. TheVerge'e konuşan Apple PR temsilcisi Starlayne Meza, Amerikan teknoloji devinin, M serisi yonga setine sahip 27 inçlik bir iMac modeli üretmeyeceğini doğruladı. Bu haber, özellikle geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni 24 inç iMac'in büyük versiyonunu heyecanla bekleyen kullanıcılar arasında hayal kırıklığı yarattı.

Apple, 27 inçlik iMac modelinde Intel donanımını terk ederek Apple Silikon'a geçiş yapma kararı almadığını belirtti. Bu, 2022'de piyasadan kaldırılan Intel donanımlı modelin yerine Apple Silikon versiyonu gelmeyeceği anlamına geliyor. Şirket, odak noktasını 2021'in başlarında tanıtılan ve bu sonbahar yeni M3 işlemcisiyle güncellenen 24 inçlik modeline çevirme kararı aldı.

Apple'ın bu kararı, teknoloji dünyasında heyecan uyandıran bir dönemeçtir. Ancak, 27 inçlik iMac sevenleri, bekledikleri güncellemenin gerçekleşmeyeceği haberi karşısında hayal kırıklığına uğradı. Apple'ın tercih ettiği strateji, şirketin gelecekteki ürün geliştirmeleri ve mevcut modellerdeki iyileştirmeler konusundaki vizyonunu daha iyi anlamamıza olanak tanıyacak gibi görünüyor. Teknoloji meraklıları, Apple'ın ilerleyen dönemde neler sunacağını merakla beklerken, bu haberle birlikte heyecanları bir nebze de olsa azaldı.





Apple Hayranlarına Büyük Hayal Kırıklığı: 27 İnç M1 iMac İhtimali Rafa Kalktı!

Teknoloji devi Apple, son açıklamasıyla özellikle 24 inçlik iMac ekranının küçük bulunduğunu düşünen kullanıcıları bir hayal kırıklığına uğrattı. Şirket, bu kullanıcıları Mac Studio veya Mac Mini ile eşleştirilmek üzere önerdiği 27 inçlik Studio Display ile teselli etmeye çalışıyor. Ancak, bu öneri, iMac'in tümleşikliğini kaybetme riskini beraberinde getiriyor ve bu da bazı Apple hayranlarını düşündürüyor.

M serisi yonga setine sahip bir 27 inç iMac ile ilgili süregelen söylentilere resmi bir yanıt getiren Apple, bu iddiaları reddederek tümleşik masaüstü bilgisayarlarına yeni bir üye eklememe kararı aldığını açıkladı. Bu, Apple'ın M serisi yonga setiyle güçlendirilmiş bir 27 inç iMac'i pazara sunma ihtimalini tamamen rafa kaldırdığı anlamına geliyor. Bu haberi duyan bazı kullanıcılar, bekledikleri güncellemenin gerçekleşmeyeceği için hayal kırıklığına uğradı.

Apple'ın neden böyle bir karar aldığı ise net değil. Ancak, şirketin mini-LED ekran teknolojisiyle güçlendirilmiş daha büyük ve entegre bir cihaz geliştirme hedefine odaklanmış olabileceği düşünülüyor. İlerleyen yıllarda 42 inç OLED ekranlı bir iMac'in piyasaya sürülebileceği söylentileri de havada uçuşuyor.

Her ne olursa olsun, Apple'ın M serisi yonga setine sahip bir 27 inç iMac çıkarmama kararı, bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. Ancak, şirketin gelecekteki yeniliklere odaklanarak nasıl bir yol izleyeceği, teknoloji dünyasında merak uyandırmaya devam ediyor.