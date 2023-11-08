Instagram DM'lerde çile sona eriyor: Artık kapatılabilecek

Kullanıcıların beğenisi ön planda tutuluyor! Instagram kullanıcılarını dinledi! Tüm detaylar haberimizde.

Instagram DM'lerde çile sona eriyor: Artık kapatılabilecek
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Instagram yeni güncellemelerini duyurmaya devam ediyor! Kullanıcılar bu özelliği gelmeden çok sevdi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

INSTAGRAM YENİ GÜNCELLEMESİNİ DUYURDU

Instagram kullanıcılarının uzun zamandır gelmesini talep ettiği güncelleme yakın zamanda geliyor. İddialara göre mesajlaşma kısmında görüldü bilgisi kapatılabilecek. Yapılan haberlere göre okuma bildirimlerinin açılıp kapatılması kullanıcının seçimine bırakılacak. 

instagram okundu bilgisi güncellemesi

Yapılan açıklamalara göre bu güncellemenin şimdilik test aşamasında olduğu da öğrenildi. Instagram yetkililerinden Mosseri güncelleme duyurusunda şu sözlere yer verdi; 'Siz istiyorsunuz, biz dinliyoruz. Geri bildirimlere kulak verdik ve okundu bilgisini kapatma özelliğini test ediyoruz. Yakın zamanda insanlar mesajlarının okunup okunmadığını görmelerine izin verme seçeneğine sahip olacak.' 

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