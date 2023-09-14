İnternet sitelerinde '.tr' dönemi başlıyor

BTK internet siteleriyle ilgili yeni kararlarını açıkladı! Yeni ücretler de belli oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İNTERNET SİTELERİYLE İLGİLİ YENİ KARARLAR

İnternet siteleriyle ilgili yeni kararlar BTK tarafından açıklandı. Artık alan adı alma ücreti 150 TL, yenilik yapma işlemi 100 TL olacak. Ücretler bugünden itibaren geçerli olacak. Edinilen bilgilere göre 1991 senesinden itibaren ODTÜ tarafından kullanılan .tr uzantısı 2008 senesinde çıkarılan kanunla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlendi ve düzenlendi. Bakanlık tarafından alınan kararlara göre artık .tr uzantısı olan sitelerle ilgili bütün durumlar BTK tarafından yürütülecek. ODTÜ ve BTK tarafından yapılan devir onayı 3 Mayıs 2019 senesinde onaylanmış oldu.





BTK bünyesinde 14 Eylül 2022 tarihinde TRABİS faaliyete geçti ve 10 Haziran 2023 tarihinde internet alan adlarında yapılacak değişiklikler BTK tarafından bildirildi. Kararla birlikte .a.tr yapısı olan sitelerle ilgili düzenlemeler bugünden itibaren yürürlüğe girmiş oldu. TRABİS a.gov.tr, a.edu.tr, a.tsk.tr, a.bel.tr, a.pol.tr, a.k12.tr için ücretsiz tahsis yapılması sağlanacak. Kamu kurumu olan meslek kuruluşları, kamu yararına olan dernekler, vakıflar, işçi ya da işveren meslek kuruluşları için org.tr uzantısı olan başvurulara istinaden belge tahsis edilmesine karar verildi. Bu süreç sonrasında com.tr, net.tr uzantılarının a.tr uzantısını alması için öncelik verilecek. Diğer uzantılar için öncelik esasında 150 TL ücret tahsis edilecek, tamamlandıktan sonra alan adlarının ücretleri 100 TL olarak belirlenecek.