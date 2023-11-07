iPhone'ların şarjı artık çabuk bitmeyecek: Çalışmalar başladı

Apple, yeni bir pil teknolojisi geliştirerek iPhone'ların pil ömrünü artırmayı hedefliyor. Bu teknoloji, geleneksel lityum iyon pillerde kullanılan grafit yerine silikon içeriğini aktif olarak artırarak pil kapasitesini artırma potansiyeline sahip. Ancak silikonun şarj sırasında genleşme eğilimi göstermesi, Apple'ın çözüm gerektiren bir sorunla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Şirket, aynı zamanda pillerinde geri dönüştürülmüş kobalt kullanma taahhüdünde bulunmuş durumda.

Teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcılarının pil ömrü konusunda yaşadığı beklentileri karşılamak için şirket içi bir pil tasarımı geliştirme çalışmalarına hız veriyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max gibi son modellerle bile pil ömrü konusunda büyük bir devrim gerçekleştirilmemiş olmasına rağmen, iPhone'ların pil dayanıklılığı her yeni seride iyileştiriliyor.

Ancak, Apple'ın gelecekteki ürünler için özel bir pil geliştirme amacı taşıdığına dair yeni söylentiler mevcut. Şirketin, 2025 yılından itibaren piyasaya sürülecek ürünlerinin pil ömrünü önemli ölçüde artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu hedefe ulaşmak için Apple'ın alternatif katot malzemeleri üzerinde yoğun araştırmalar yaptığına dair raporlar da bulunuyor.

Apple'ın bu yeni pil teknolojisi sayesinde, gelecekteki iPhone modellerinin daha uzun pil ömrüne sahip olabileceği ve kullanıcı deneyimini daha da geliştirebileceği tahmin ediliyor. Pil dayanıklılığının artması, özellikle yoğun mobil kullanım gereksinimlerine sahip olan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayabilir. Apple'ın pil teknolojilerindeki bu önemli adımı, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. İlerleyen yıllarda, daha uzun pil ömrüne sahip cihazlarla karşılaşmamız olası görünüyor.

Son raporlar, Apple'ın pil teknolojilerinde devrim niteliğinde bir değişiklik yapma hedefinde olduğunu gösteriyor. Şirketin, geleneksel lityum iyon pillerde kullanılan grafit anot malzemesinden farklı bir yaklaşım benimsemeyi düşündüğü iddia ediliyor. Bu yeni yaklaşım, pil içindeki silikon içeriğini artırmayı amaçlıyor.

Grafit, lityum iyon pillerde yaygın olarak kullanılan bir anot malzemesidir ve pil performansı için önemlidir. Ancak silikon bazlı bir yaklaşım, pil kapasitesini artırma ve şarj sürelerini azaltma potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, silikonun şarj sırasında genleşme eğilimi göstermesi bir sorun oluşturabilir. Ancak Apple, bu sorunu çözmek için çeşitli önlemler alıyor gibi görünüyor.

Apple'ın bu yeni pil teknolojisi hakkındaki spekülasyonlar 2019 yılına kadar uzanıyor ve şirket, iPhone XS gibi yenilikçi pil çözümleri sunmak için tedarikçilerle iş birliği yapmıştır. Ayrıca Apple, tüm "Apple tasarımı" pillerde 2025 yılına kadar %100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanma taahhüdünde bulunmuştur.

Apple'ın bu özel pil teknolojisinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve şirketin hedeflerine ne ölçüde sadık kalacağı henüz belirsiz. Ancak bu tür yenilikler, teknoloji dünyasında heyecanla bekleniyor ve gelecekte iPhone'ların pil performansını önemli ölçüde artırabileceği düşünülüyor.