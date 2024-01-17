Kuyruklu yıldız benzeri kuyruğu olan bir gezegen keşfedildi!

Bilim insanları, arkasında kuyruklu yıldızlardaki gibi bir kuyruğu olan ve WASP-69b adını verdikleri bir öte gezegen buldu.

aksiyon.com.tr’ye göre, bu gezegenin Jüpiter boyutlarına yakın olduğu ve bu yüzden bilim insanlarının bu gezegene ‘sıcak Jüpiter’ adını verdiği öğrenildi. Ayrıca WASP-69b’nin Jüpiter’den daha az yoğun ve kendi yıldızının yörüngesinde sadece 3,9 Dünya gününde döndüğü belirtildi.





KUYRUĞUN SEBEBİ NE?

Araştırmacılar, bu gezegeni daha yakından gözlemlediğinde, kuyruğun esasında gezegenin atmosferinin dışarı sızması ve yıldızının oluşturduğu yıldız rüzgarlarına yakalanması nedeniyle oluştuğunu buldu. Bu benzersiz görüntü, gezegenden kopan maddenin bir kuyruklu yıldızın kuyruğu gibi biçimlenmesine sebep oldu.

Ayrıca, Gökbilimciler, bu gezegenin her saniye 200 bin tona kadar kütle kaybediyor olabileceğini tahmin ediyor. Fakat bunun, atmosferik kütle kaybının evrensel bir özellik olduğunu açıklıyor.

Bu orana rağmen, araştırmacılar gezegenin yıldızın ömrü boyunca atmosferinin çoğunu koruyacağını teorize ediyorlar. Bu da gezegeni ve kuyruklu yıldız benzeri kuyruğunu son derece ilgi çekici gözlem noktaları haline getiriyor. Bu son keşifler The Astrophysical Journal'de yayımlandı.