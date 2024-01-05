Google Haritalar navigasyon için 3D binalar ekleyecek!

Google Haritalar navigasyonunda düzenleme yapmayı planlayan Google, uygulamaya 3D binalar eklemeyi planlıyor. İşte ayrıntılar...

Google Haritalar navigasyon için 3D binalar ekleyecek!
Yayın Tarihi:

Google, Google Haritalar'daki navigasyon deneyimine 3D binalar eklemeyi düşünüyor. Bu gelişmenin kullanıcı arayüzünü daha da modernleştirmek açısından harika bir özellik olabileceği düşünülüyor.

Bulunduğunuz bölge, 3D binaları desteklediği sürece, iPhone'daki Google Haritalar sürümünün navigasyon ön izleme modunda 3D binaları gösterdiğini doğrulayabilecek. Bunun için ön koşulun 3D katmanını etkinleştirmek olduğu belirtiliyor.

haritalar

3D ÖZELLİĞİ TÜM BÖLGELER İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAK

Bunu yapmak için ekranın sağ tarafındaki katmanlar düğmesine dokunun ve Harita türünün Varsayılan olarak ayarlandığından emin olun. Ayrıca, Harita Ayrıntıları altında 3D'nin seçili olması gerekiyor. Ardından, gideceğiniz yeri girin ve bir seyahat planlayın. Gerçekten seyahat etmek zorunda değilsiniz, sadece bir önizlemesini almak yetecek.

Öte yandan, Google Haritalar’ın araç sürerken kullanmaktan ziyade yürürken kullanmanın 3D navigasyonu daha kullanışlı hale getireceği söyleniyor.

Bu özelliğin ne zaman daha geniş çapta kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Gelse bile, 3D katmanı Google Haritalar'ın kapsadığı tüm bölgeler için mevcut olmayacak.

Öne Çıkanlar
Balık burcu ilişkilerinde nasıl davranır? Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Balık burcu ilişkilerinde nasıl davranır? Güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
Oranlar yüzde 50'ye dayandı! 7.121 TL- 7.438 TL getiri kapısı aralandı Oranlar yüzde 50'ye dayandı! 7.121 TL- 7.438 TL getiri kapısı aralandı
Emekliye son çağrı! 11 gün içinde hesaplara 10.000 TL'ye ek 5.000 TL geçecek Emekliye son çağrı! 11 gün içinde hesaplara 10.000 TL'ye ek 5.000 TL geçecek
Çok Okunanlar
WhatsApp'ta kimselerin sizi göremeyeceği 3 gizli yöntem! WhatsApp'ta kimselerin sizi göremeyeceği 3 gizli yöntem! Oyunseverlerin beklediği haber nihayet geldi: GTA 6 için tarih verildi Oyunseverlerin beklediği haber nihayet geldi: GTA 6 için tarih verildi Yılın ilk meteor yağmuru 16 Ocak’a kadar gökyüzünde izlenebilecek! Yılın ilk meteor yağmuru 16 Ocak’a kadar gökyüzünde izlenebilecek! Apple, Fitness+’ı üst düzey bir egzersiz hizmeti yapmayı planlıyor! Apple, Fitness+’ı üst düzey bir egzersiz hizmeti yapmayı planlıyor! Google, Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezleri ortadan kaldırıyor! Google, Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezleri ortadan kaldırıyor!