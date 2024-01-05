Google Haritalar navigasyon için 3D binalar ekleyecek!

Google, Google Haritalar'daki navigasyon deneyimine 3D binalar eklemeyi düşünüyor. Bu gelişmenin kullanıcı arayüzünü daha da modernleştirmek açısından harika bir özellik olabileceği düşünülüyor.

Bulunduğunuz bölge, 3D binaları desteklediği sürece, iPhone'daki Google Haritalar sürümünün navigasyon ön izleme modunda 3D binaları gösterdiğini doğrulayabilecek. Bunun için ön koşulun 3D katmanını etkinleştirmek olduğu belirtiliyor.





3D ÖZELLİĞİ TÜM BÖLGELER İÇİN GEÇERLİ OLMAYACAK

Bunu yapmak için ekranın sağ tarafındaki katmanlar düğmesine dokunun ve Harita türünün Varsayılan olarak ayarlandığından emin olun. Ayrıca, Harita Ayrıntıları altında 3D'nin seçili olması gerekiyor. Ardından, gideceğiniz yeri girin ve bir seyahat planlayın. Gerçekten seyahat etmek zorunda değilsiniz, sadece bir önizlemesini almak yetecek.

Öte yandan, Google Haritalar’ın araç sürerken kullanmaktan ziyade yürürken kullanmanın 3D navigasyonu daha kullanışlı hale getireceği söyleniyor.

Bu özelliğin ne zaman daha geniş çapta kullanıma sunulacağı henüz belli değil. Gelse bile, 3D katmanı Google Haritalar'ın kapsadığı tüm bölgeler için mevcut olmayacak.