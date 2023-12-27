iPhone tasarımcısı, Jony Ive ve Sam Altman ile yapay zekâ üzerinde çalışmak için ayrıldı!

Apple’ın iPhone tasarımcısı Tang Tan’in, Jony Ive ve Sam Altman’le beraber yapay zekâ donanımı üzerine çalışmak için Apple’dan ayrıldığı öğrenildi.

iPhone tasarımcısı, Jony Ive ve Sam Altman ile yapay zekâ üzerinde çalışmak için ayrıldı!
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Apple'ın tasarımcı göçü devam ediyor. Son olarak, ürün tasarım şefi Tang Tan, şirketten ayrılarak Jony Ive'ın tasarım firması LoveFrom'a katılıyor. Burada, OpenAI'den Sam Altman tarafından desteklenen ve en son derin öğrenme teknolojisini (deep learn) kullanan cihazlar yaratmayı amaçlayan yeni bir yapay zekâ donanım projesi üzerinde çalışacağı belirtildi.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre; Tan, Apple'ın iPhone, Watch ve AirPods gibi ana ürünlerinin tasarımından sorumluydu. Bu nedenle ayrılığı Apple’da büyük bir boşluk bıraktı. Tan, LoveFrom'un bir parçası olarak, yeni yapay zekâ projesinin donanım tasarım lideri olarak görev yapacak ve Altman da bu projenin altında çalışan yazılımı sağlayacak. Tüm ürünlerin erken konsept aşamalarında olduğu ve ev için cihazlara odaklandığı düşünülüyor.

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20'DEN FAZLA APPLE ÇALIŞANI LOVEFROM’A KATILDI

Tan'ın Apple'dan ayrılacağı zaten biliniyordu. Fakat nereye gideceği henüz açıklanmamıştı. Bu yılın başlarında Jony Ive'ın halefi Evans Hankey, ürün tasarım şefliği görevinde sadece birkaç yıl kaldıktan sonra şirketten ayrılmıştı. Toplamda, Ive'ın eski ekibinin yaklaşık 14 üyesi 2019'dan bu yana Apple'dan ayrıldı ve geriye sadece yarım düzine kadar personel kaldı. Ive 2022 yılına kadar Apple için danışman olarak çalıştı ve 20'den fazla eski Apple çalışanı LoveFrom altında Ive'a katıldı.

Altman ise kısa süre önce OpenAI tarafından kovulmuş ve sonra yeniden işe alınmıştı. Bunun nedeni kısmen başka girişimler için fon toplamasıydı. Bloomberg'in önceki bir raporuna göre, bunlardan biri Softbank tarafından desteklenen yapay zekâ donanımı yaratmak için Ive ile bir araya gelmesiydi.

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