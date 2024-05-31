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James Webb Uzay Teleskobu’ndan heyecan verici keşif: Şimdiye kadar ki en uzak galaksi bulundu

NASA’ya ait James Webb Uzay Teleskobu, ‘Kozmik Şafak’ olan isimlendirilen dönemde oluştuğu tespit edilen en uzak galaksiyi görüntülemeyi başardı.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 11:10
James Webb Uzay Teleskobu’ndan heyecan verici keşif: Şimdiye kadar ki en uzak galaksi bulundu

NASA tarafından yapılan basın açıklamasında, James Webb Uzay Teleskobu’nun büyük patlama sonrasında ilk birkaç yüz milyon yıl içerisinde oluşan galaksilerden birini bulduğunu açıkladı. Teleskop, Kozmik Şafak’ dönemindeki en uzak galaksiyi keşfetmiş oldu.

Yeni keşfedilen bu ‘en uzak galaksi’nin çapının 1.600 ışık yılından daha fazla olduğu düşünülüyor. Galaksiden gelen ışığın ise genç yıldızlardan geldiği tahmin ediliyor. Galaksinin parlaklığının yüksek olması nedeniyle bilim insanları, bu galaksinin Güneş’İn yüz milyonlarca katı büyüklüğünde olabileceğini varsayıyor.

Şimdiye kadar gözlemlenebilen en uzak galaksinin, büyük patlamadan yaklaşık 290 milyon yıl sonra orta çıkmış olduğu ifade ediliyor.

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