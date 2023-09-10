Japonya, H2A roket aracını uzaya yolladı
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Ülkelerin uzay çalışmaları son hızıyla devam ediyor! Bu sefer gözde Japonya! Tüm detaylar haberimizde.
Japonya roketini uzaya gönderdi! Uzay çalışmaları günden güne artmaya devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
JAPONYA ROKETİNİ UZAYA GÖNDERDİ
Japonya H2A roketi yerel saate göre sabah 08:42 sularında güneybatı Kagoşima'ya bağlı olan Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatıldı. Rokette ay yüzeyine hafif iniş teknolojisini test etmeyi amaçlayan SLIM ve XRISM X-ray astronomik uydusu yer alıyor.
SLIM 2.4 metre yüksekliğe ve 2.7 metre genişliğe sahip olarak tasarlandı ve toplam 700 kg ağırlığında yer alıyor. İniş aracı 3-4 ay içinde Ay yörüngesine girmeyi ve 4-6 ay içine ay yüzeyine ulaşmayı hedefliyor. Japonya tarafında elde edilecek ay ile ilgili veriler ve gözlemler ABD liderliğinde olan Artemis projesi kapsamında kullanılacak.