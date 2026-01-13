SSB, Kritik Teknolojilerde 14 Yeni Ar-Ge Projesinin Sözleşmelerini İmzaladı

SSB, 2025 Yılı Ar-Ge Programı Kapsamında 14 Kritk Projenin İmzalarını Attı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen 2025 Yılı AR-GE Projeleri kapsamında, savunma ve güvenlik alanında kritik teknolojilere odaklanan 14 yeni projenin sözleşmeleri düzenlenen törenle imzalandı.

Tören ve Proje Oluşturma Süreci

SSB Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşların yol haritaları analiz edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet ve güvenlik birimlerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda teknoloji odaklı projeler oluşturuldu. OTAĞ (Odak Teknoloji Ağları) yapısı ve Ar-Ge Paneli mekanizması ile belirlenen projelerin sözleşmeleri törenle imzalandı.

Görgün'ün Vurguları

Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sahadaki caydırıcılık, masadaki itibar ve ekonomide sürdürülebilir gücün yalnızca üretilen platform sayısıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Görgün, kritik teknolojilerde söz sahibi olma kapasitesi ile yeni bilginin ürüne dönüştürülme hızının belirleyici hale geldiğini söyledi.

Görgün, rekabetin platform yarışının ötesine geçtiğine işaret ederek: "Rekabetin merkezinde artık veri malzeme bilimi mikroelektronik yüksek frekans siber direnç ve kuantum ufku var. Bu tablo Ar-Ge’yi bir tercih olmaktan çıkarıp ulusal güvenliğin zorunlu bir bileşeni haline getirdi" dedi.

Küresel ölçekte Ar-Ge harcamalarının hızla arttığını belirten Görgün, 2023 itibarıyla savunma alanındaki küresel Ar-Ge harcamalarının 130 milyar doların üzerine çıktığını ve ABD ve Çin’in bu alanda diğer ülkelere kıyasla çok daha yüksek bütçeler ayırdığını kaydetti.

Görgün ayrıca şu alanları öncelikli olarak sıraladı: siber güvenlik, ileri malzemeler, itki ve enerji teknolojileri ile kuantum. Görgün, konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi: "Biz de bu konularda faaliyet gösteren, gösterecek olan, altyapısı ve insan kıymeti ve bir takım kritik kitlesi oluşmuş enstitülerimizle, üniversitelerimizle ve şirketlerimizle 14 tane yeni projenin imzasını bugün gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin stratejik konumuna geldiğimizde bizim için asıl mesele kendi ihtiyaçlarımızdan doğan özgün çözüm, problemlere oluşturulacak çözümlere ve özgün mühendislik çözümlerini üreterek aslında neticede ulaşmaya çalıştığımız kalıcı bir kabiliyet, kalıcı bir araştırma geliştirme dinamizmine sahip insan yetkinliğinin sürdürülebilir kılmasında".

Sektör İşbirlikleri ve Kaynaklar

Görgün, savunma sanayii şirketlerinin Ar-Ge konusundaki kararlılığına dikkati çekerek, sektör paydaşlarının desteğini aktardı. "Sektörümüzün Ar-Ge konusunda kararlılığına baktığımızda tüm şirketlerimizin savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların, araştırma kurumlarının ilgisi olan üniversitelerin, akademisyenlerin bu anlamda ürettikleri bu kararlılığı desteklemekte." dedi. Görgün, vakıf şirketlerimiz, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR, ASPİLSAN, TUSAŞ ve TUSAŞ’ın şirketi olan TEİ’nin faaliyetlerinin toplam 3 milyar 340 milyon dolar tutarında bir Ar-Ge bütçesine karşılık geldiğini ve yürütülen Ar-Ge proje sayısının da bin 600’ün üzerine çıktığını belirtti.

Proje Portföyü ve Beklentiler

SSB’nin Ar-Ge portföyünde yapay zeka destekli komuta kontrol ve karar destek sistemlerinden otonom hava ve deniz platformlarına, elektronik harp ve hipersonik kabiliyetlere kadar geniş bir yelpaze bulunduğu açıklandı. Görgün, bu çalışmaların ihracata yansımasından memnuniyet duyduğunu söyledi ve Ar-Ge’nin bir harcama kalemi değil, caydırıcılık ve ihracat kapasitesinde kalıcı büyüme sağlayan stratejik bir yatırım olduğunu vurguladı.

Görgün, 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı’nda savunma ve güvenlik alanında milli teknolojilere dayalı Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesinin vurgulandığını hatırlattı ve "Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda ortak aklı esas alan, beraber karar vermeyi, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Emniyet Güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmeyi odağında tutan bir yaklaşım ile yine 3373 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Ar-Ge paneli faaliyetlerimize devam etmekteyiz" dedi.

İmzalanan projelerde 13 firma, 5 üniversite ve 5 araştırma kurumu ile enstitü ana yüklenici veya alt yüklenici olarak yer alıyor. Görgün, projelerin toplam büyüklüğünün yaklaşık 44 milyon dolar seviyesinde olduğunu ve projelerin önemli bir bölümünün TÜBİTAK araştırma enstitüleri ve üniversiteler ile birlikte yürütülmesinin memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI (SSB) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 2025 YILI AR-GE PROJELERİ KAPSAMINDA SAVUNMA VE GÜVENLİK ALANINDA KRİTİK TEKNOLOJİLERE ODAKLANAN 14 YENİ PROJENİN SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI.