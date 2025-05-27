Kırşehir'de Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği Başladı

Kırşehir'de hayata geçirilen 'Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği', dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında başlamıştır. Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlik, Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilmiştir.

Vali Demiryürek'ten Bilim Vurgusu

Şenliğin açılışında konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, bilimin insanın varoluşundan bu yana çevresini tanıma ve anlamlandırma çabası olduğunu dile getirdi. Kırşehir’in bilim, irfan ve hikmet merkezi olduğuna dikkat çeken Demiryürek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda şehrimizin manevi mirasları arasında olan Cacabey, Anadolu'nun bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Bugün, Cacabey'in izinde, bu yıl ikinci kez gerçekleştirdiğimiz bilim şenliği ile bu büyük mirası yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Etkinlik, bilimsel farkındalık oluşturmanın yanı sıra genç mucitlerin yetişmesine de katkı sağlayacaktır."

Rektör Karahocagil: Bilim Toplum İçin Bir Araçtır

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, bilimsel bilginin topluma yarar için bir ürün haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Karahocagil, bilim ve teknolojinin hayatımızdaki öneminin gün geçtikçe arttığını vurgulayarak şu sözleri söyledi:

"Cacabey Gökbilim Medresesi önünde bilim şenliğini düzenleyerek, Cacabey'i dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimini gençlerimize ahilik değerleri ile desteklemek istiyoruz. Kırşehir'den yeni İbn-i Sina'lar, Farabi'ler ve Aziz Sancar'lar çıkmalıdır ve buna inanıyoruz."

Şenlikte Eğlenceli Aktiviteler ve Sergiler

Şenlikte, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çocuk Korosu sahne alarak eğlenceli şarkılara imza atmıştır. Ayrıca, çocuklar ve gençler için bilimsel sergiler ile robot teknolojileri, havacılık, uzay, matematik, doğa, fen, girişimcilik, teknoloji ve tarım atölyeleri de yer almaktadır. İki gün sürecek olan şenlikte yaklaşık 75 stand bulunmaktadır. Emniyet ve jandarma tüm ekip araçlarını sergileyerek, üniversitenin pilot projeleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır.

Kırşehir'de düzenlenen "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği", dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında başladı.

Kırşehir'de düzenlenen "Cacabey Uzay ve Bilim Şenliği", dünyanın ilk gökbilim merkezlerinden biri olan Cacabey Gökbilim Medresesi yanında başladı.