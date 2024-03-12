Komşusuna wifi şifresi verenler aman dikkat! Bu karar komşuları birbirine küstürecek

İnternet güvenliği ve kişisel mahremiyet konularında çığır açacak nitelikte bir mahkeme kararı Türkiye'de yaşandı. Sosyal medyada ortaya çıkan hakaret içeren bir durum, ilginç bir dönemeç alarak hukuksal bir boyut kazandı. Hakaret eden kişi, eylemini gerçekleştirmek için bir yakınının ev internetini kullanmıştı.

Mahkeme, sadece hakaret eden kişiyi değil, aynı zamanda internet hattını sağlayan kişiyi de suçlu buldu. Bu dava, internet şifresini başkalarıyla paylaşmanın bir tür sorumluluk doğurabileceği önemli bir karara yol açtı. Tazminat ödeme cezası her iki tarafı da etkiledi.





Avukat Sefa Karcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer Wi-Fi'nizin şifresini birine veriyorsanız veya şifrenizi kullanıyorsanız, sorumluluk size aittir" dedi. Karcıoğlu, kolluk kuvvetlerinin suç tespitinde IP adresinin kritik bir veri olduğunu vurgulayarak, şifre paylaşımının büyük risk taşıdığını belirtti.

Bu olay, internet kullanıcılarına dikkatli olmaları gerektiği yönünde önemli bir uyarı niteliği taşıyor. İnternet şifrelerinin güvenliği, kişisel mahremiyetin korunması ve yasal sorumlulukların bilinmesi, dijital dünyada daha bilinçli ve sorumlu bir kullanımın önemini bir kez daha gösteriyor. Mahkeme kararı, dijital dünyada paylaşılan bilgilerin etkilerini düşünerek, internet güvenliği konusundaki farkındalığı artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir.