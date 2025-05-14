Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu ve Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Topluluğu iş birliğiyle Konya 1. Yapay Zeka Zirvesi gerçekleştirildi.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Taş Bina Kültür Sanat Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında, gençlerin yapay zekaya gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Çelik, zirvenin gençler için önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, yapay zekanın farklı sektörlerdeki etkileri ve potansiyeli hakkında değerli uzmanların görüşlerini tartışacaklarını ifade etti.

Yapay zekanın sadece bir teknolojik dönüşüm değil, aynı zamanda ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşümü de beraberinde getiren bir paradigma değişimi olduğunun altını çizen Çelik, "Günümüzde iki dönüşümden bahsediliyor. Biri dijital dönüşüm, diğeri yeşil dönüşüm. Dijital dönüşüm de yapay zekayı barındırıyor. Biz bu dönüşümün sadece takipçisi değil, aynı zamanda bir paydaşı olmayı hedefliyoruz," dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru, Konya'nın tarih boyunca bilim, sanat ve kültür merkezi olduğunu vurguladı. Koru, "Bu zirvenin gençlerimize ve tüm teknoloji meraklılarına ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Yapay zeka teknolojileri, her alanda insan hayatını kolaylaştırıyor," diye konuştu.

Ayrıca, ASELSAN Konya Elektronik ve Yazılım Tasarım Müdürü Selçuk Çallı silah sistemlerinde yapay zeka uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi. Savunma Sanayi Başkanlığı Yapay Zeka Müdürü Furkan Öz, savunma sanayisinde yapay zeka konularında bir sunum yaptı.

Sağlık Bakanlığı Yapay Zeka ve Yenilikçi Teknolojiler Daire Başkanı Gamze Cimilli sağlıkta yapay zeka üzerine konuştu ve İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Buğra Ayan, yapay zeka okur yazarlığı hakkında bilgi verdi. Zirveye katılan öğrenciler, konuşmacılara merak ettikleri konularda sorular sordu.

Program sonunda, katılımcılar arasında düzenlenen çekilişle hediyeler dağıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu ile Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Topluluğu iş birliğiyle Taş Bina Kültür Sanat Konferans Salonu'nda, Konya 1. Yapay Zeka Zirvesi gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu ile Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Topluluğu iş birliğiyle Taş Bina Kültür Sanat Konferans Salonu'nda, Konya 1. Yapay Zeka Zirvesi gerçekleştirildi.