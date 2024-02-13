Korkunç bir iklim çöküşüne daha önce düşündüğümüzden daha yakın olabiliriz!

Araştırmacılar, Atlantik Meridyenel Devrilen Akıntısının (AMOC) çökmeye daha önce düşündüğümüzden daha yakın olabileceğini söylüyor. Eğer bu akıntı çökerse, tüm dünyada feci sonuçlara yol açabilir.

Yaklaşmakta olan bu çöküş konusunda uyarıda bulunan yeni çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı ve AMOC'un içinde bulunduğu mevcut riski vurgulayan ilginç bir çalışma olarak adlandırıldı. Bu akıntının, okyanusların sıcak ve soğuk suyu okyanuslar boyunca nasıl hareket ettirdiğinin önemli bir parçası olduğu ve eğer başarısız olursa, her yerde bazı çılgın iklim değişikliklerine yol açabileceği belirtildi.

Araştırmacılar AMOC'nin olası çöküşünü "küresel bir değişim" şeklinde isimlendirdi. Eğer bu gerçekleşirse, tropik bölgelerde kavurucu sıcaklar ve tüm Avrupa'da dondurucu soğuklar yaşanacak ve ayrıca, Kuzey Atlantik'te deniz seviyesinin yükselecek.

Yeni bulgular, çöküşün Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yapılan bir değerlendirmede daha önce vurgulanandan çok daha yakın olduğunu savunuyor. İlgili araştırmacılar, bir fark yaratmak için yakında bir şeyler yapılması gerektiğini savunuyor. Aksi takdirde, bu devrilme noktasının ve ardından AMOC'nin çöküşünün yakın gelecekte gerçekleştiğini belirtiyor.





ÇÖKÜŞ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Ancak araştırmacılar, çöküşün ne zaman gerçekleşebileceğine dair belirli bir tarih ya da zaman çizelgesi vermiyor. Bununla birlikte, bunun gerçekleşmesi halinde, tarım da dahil olmak üzere dünyayla ilgili birçok şeyin değişeceğini belirtiyor. Aynı zamanda, eğer sıcak sular kuzeye doğru hareket edemezse, kuzeydeki buzun yavaş yavaş güneye doğru ilerleyebileceği de ifade ediliyor.

Bu buzun İngiltere'yi ve Avrupa'nın bazı bölgelerini kaplamasını sağlayarak sıcaklığın temelde 1-2 santigrat derece değişeceği düşünülüyor. Bu fark, kulağa çok büyük gibi gelmese de yine de bu küçük farkın kolayca çığ gibi büyüyebileceği, daha fazla değişikliğe yol açabileceği ve bu yüzden, AMOC'nin çökmesinin korkunç bir olay olacağı tahmin ediliyor.

Bazıları ise çöküş noktasının 2050 gibi erken bir tarihte gerçekleşebileceğini savunuyor. Bu iyi bir yol gibi görünse de, iklim değişikliğini durdurmaya yardımcı olmak için bulabileceğimiz herhangi bir planın sadece üzerinde anlaşmaya varılması değil, aynı zamanda finanse edilmesi ve oluşturulması da yıllar alacağı için bize bir fark yaratmak için fazla zaman vermiyor.