Levent: Yeni Yakın Hava Savunma Sistemi Başarıyla Test Edildi

Levent Yakın Hava Savunma Sistemi İlk Testini Geçti

Roketsan tarafından geliştirilen Levent yakın hava savunma sistemi, deniz platformlarını tehditlere karşı koruma görevini üstleniyor. Levent, ilk atış testini başarıyla tamamlayarak, Türk Deniz Kuvvetleri için önemli bir adım atmış oldu.

Öne Çıkan Özellikler

Gemi savaş yönetim sistemine entegre şekilde çalışacak olan Levent, hızlı reaksiyon süresi ve 360 derece atış kabiliyeti sunuyor. Uçak, helikopter, İHA/SİHA ve seyir füzeleri gibi hava tehditlerine karşı etkin bir koruma sağlaması bekleniyor.

Milli ve Yerli Tasarım

Levent, Roketsan’ın önceki hava savunma sistemi projelerinden edindiği tecrübeleri ve teknolojik altyapıyı kullanarak geliştirildi. Yerli sensör teknolojileri ile donatılan sistem, süpersonik hızlarda ve uzun menzil hedeflerine karşı yüksek etkinlikle hareket edecek şekilde tasarlandı.

Türk Deniz Kuvvetlerine Katkı

Levent’in, Türk Deniz Kuvvetleri için vuruş gücü kapasitesini artıracak ve operasyonel esneklik kazandıracak önemli kazanımlar sağlaması hedefleniyor. Çoklu füze taşıma kapasitesine sahip lançer yapısı ve farklı atış modları ile özelleştirilen bu sistem, milli hücumbotlar gibi yeni nesil deniz platformlarına da entegre edilecek.

Roketsan, Levent’in gemideki entegrasyonunu Türk Deniz Kuvvetlerinin spesifik ihtiyaçlarına göre uyarlamaya devam ediyor. Bu bağlamda, test süreçleri ve geliştirme faaliyetine yönelik planlar ilerliyor.