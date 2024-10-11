DOLAR
34,28 -0,35%
EURO
37,48 0,09%
ALTIN
2.913,4 -0,93%
BITCOIN
2.103.645,8 -2,74%

Levent: Yeni Yakın Hava Savunma Sistemi Başarıyla Test Edildi

Roketsan'ın geliştirdiği Levent yakın hava savunma sistemi ilk atış testini başarıyla tamamladı ve Türk Deniz Kuvvetlerine güç katacak.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 15:11
Levent: Yeni Yakın Hava Savunma Sistemi Başarıyla Test Edildi

Levent Yakın Hava Savunma Sistemi İlk Testini Geçti

Roketsan tarafından geliştirilen Levent yakın hava savunma sistemi, deniz platformlarını tehditlere karşı koruma görevini üstleniyor. Levent, ilk atış testini başarıyla tamamlayarak, Türk Deniz Kuvvetleri için önemli bir adım atmış oldu.

Öne Çıkan Özellikler

Gemi savaş yönetim sistemine entegre şekilde çalışacak olan Levent, hızlı reaksiyon süresi ve 360 derece atış kabiliyeti sunuyor. Uçak, helikopter, İHA/SİHA ve seyir füzeleri gibi hava tehditlerine karşı etkin bir koruma sağlaması bekleniyor.

Milli ve Yerli Tasarım

Levent, Roketsan’ın önceki hava savunma sistemi projelerinden edindiği tecrübeleri ve teknolojik altyapıyı kullanarak geliştirildi. Yerli sensör teknolojileri ile donatılan sistem, süpersonik hızlarda ve uzun menzil hedeflerine karşı yüksek etkinlikle hareket edecek şekilde tasarlandı.

Türk Deniz Kuvvetlerine Katkı

Levent’in, Türk Deniz Kuvvetleri için vuruş gücü kapasitesini artıracak ve operasyonel esneklik kazandıracak önemli kazanımlar sağlaması hedefleniyor. Çoklu füze taşıma kapasitesine sahip lançer yapısı ve farklı atış modları ile özelleştirilen bu sistem, milli hücumbotlar gibi yeni nesil deniz platformlarına da entegre edilecek.

Roketsan, Levent’in gemideki entegrasyonunu Türk Deniz Kuvvetlerinin spesifik ihtiyaçlarına göre uyarlamaya devam ediyor. Bu bağlamda, test süreçleri ve geliştirme faaliyetine yönelik planlar ilerliyor.

İLGİLİ HABERLER

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Levent: Yeni Yakın Hava Savunma Sistemi Başarıyla Test Edildi
2
TEKNOFEST 2023'te Deneyap Makeathon Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
3
Türkiye, Üst Orta Gelir Grubunda En İnovatif 3. Ülke Oldu
4
Erzurum Teknik Üniversitesi'nden TEKNOFEST'te Önemli Başarı
5
Atatürk Üniversitesi Öğrencileri TEKNOFEST'te 3 Ödül Kazandı
6
TEKNOFEST Adana'da Hava Gösterileriyle Taçlandı
7
Lise Öğrencisinden Çevre Dostu Ambalaj Projesi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak