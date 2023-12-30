LG, retro tasarımıyla dikkat çeken 4K projektörü CineBeam Qube'u tanıttı!

LG, ocak ayında başlayacak Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2024) öncesinde yeni CineBeam Qube'u tanıttı. Projeksiyon hakkında birçok detay paylaşılırken fiyatı ve çıkış tarihi hakkında hiçbir bilgi verilmedi.

3.840 x 2.160 4K (UHD) çözünürlüğünde ve 500 ANSI Lümen parlaklığa sahip projeksiyonun kontrast oranı 450.000:1, boyutu 135 x 135 x 80mm, ağırlığı 1,49kg ve ekran boyutu 50 ila 120 inç arasında değişiyor. Ayrıca, HDR10, 3W Mono hoparlör, webOS 6.0 ve eARC/USB-C ile HDMI için giriş desteği yer alıyor.

CineBeam Qube, göre şaşırtıcı derecede geniş projeksiyonu (50 ila 120 inç) ve DCI-P3 renk gamının yüzde 154'ünü kapsamasıyla daha küçük ve orta ölçekli yaşam alanlarında uygulanabilir bir TV alternatifi olmayı amaçlıyor.





“KULLANICILARIN ARADIĞI TÜM ÖZELLİKLERE SAHİP”

Parlak beyaz bir kasayla boyanan, genellikle yere bırakılan ve unutulan sıradan projektörlerin aksine, CineBeam Qube raflara, çekmecelere ve diğer mobilya parçalarına oturacak şekilde tasarlandı ve eski tip film kameralarını hatırlatan bir görünümle daha estetik bir görünüme kavuştu. Ayrıca, nispeten hafif olan projektörü odadan odaya, arka bahçeye veya seyahatlerde taşımak için ideal olan 360 derece dönebilen dahili bir taşıma kolu da bulunuyor.

LG Electronics Business Solutions Company'nin başkan yardımcısı ve Bilişim Teknolojileri İş Birimi Başkanı YS Lee, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük ve küçük alanlar için ideal olan LG CineBeam Qube, kullanıcıların yeni bir projeksiyon çözümü seçerken aradıkları tüm özelliklere sahip benzersiz bir yaşam tarzı projektörüdür" dedi.