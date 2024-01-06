Galaxy S24’ün onarım fiyatları belli oldu! Bu fiyatlar cep yakacak!
Gelecek hafta gerçekleştirilecek CES 2024’te tanıtılacak Samsung Galaxy S24 serisinin onarım fiyatları ortaya çıktı. Fiyatlara bakıldığında Galaxy S24 satın almak isteyen Türk kullanıcıların tamir için epey masraf yapacağı öğrenildi.
Samsung Galaxy S24 serisinin tamir ücretlerinin kesinleştiği iddia edildi. İddialara göre, en maliyetli tamir işi Galaxy S24 ekranının değiştirilmesi olacak.
aksiyon.com.tr’nin haberine göre, açıklanan fiyatların Avrupa fiyatları olduğu ve bu fiyatlara KDV’nin de dahil olacak. Eğer iddialar doğruysa, Galaxy S24 serisinden bir telefona sahip olan Türk kullanıcılar, bu cihazın onarımı için epey masraf etmesi gerekecek.
İŞTE GALAXY S24 SERİSİNİN ONARIM ÜCRETLERİ
Galaxy S24 Ultra
Cam değişimi – 199 Euro
Ekran ve cam değişimi - 375 Euro
Arka cam değişimi - 82 Euro
Arka kamera onarımı – 150 Euro
Pil değişimi - 65 Euro
Galaxy S24 Plus
Cam değişimi - 175 Euro
Ekran ve cam değişimi - 255 Euro
Arka cam değişimi – 72 Euro
Arka kamera onarımı – 105 Euro
Pil değişimi - 72 Euro
Galaxy S24
Cam değişimi – 165 Euro
Ekran ve cam değişimi – 259 Euro
Arka cam değişimi – 71 Euro
Arka kamera onarımı – 99 Euro
Pil değişimi - 68 Euro