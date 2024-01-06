Galaxy S24’ün onarım fiyatları belli oldu! Bu fiyatlar cep yakacak!

Samsung Galaxy S24 serisinin tamir ücretlerinin kesinleştiği iddia edildi. İddialara göre, en maliyetli tamir işi Galaxy S24 ekranının değiştirilmesi olacak.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, açıklanan fiyatların Avrupa fiyatları olduğu ve bu fiyatlara KDV’nin de dahil olacak. Eğer iddialar doğruysa, Galaxy S24 serisinden bir telefona sahip olan Türk kullanıcılar, bu cihazın onarımı için epey masraf etmesi gerekecek.





İŞTE GALAXY S24 SERİSİNİN ONARIM ÜCRETLERİ

Galaxy S24 Ultra

Cam değişimi – 199 Euro

Ekran ve cam değişimi - 375 Euro

Arka cam değişimi - 82 Euro

Arka kamera onarımı – 150 Euro

Pil değişimi - 65 Euro

Galaxy S24 Plus

Cam değişimi - 175 Euro

Ekran ve cam değişimi - 255 Euro

Arka cam değişimi – 72 Euro

Arka kamera onarımı – 105 Euro

Pil değişimi - 72 Euro

Galaxy S24

Cam değişimi – 165 Euro

Ekran ve cam değişimi – 259 Euro

Arka cam değişimi – 71 Euro

Arka kamera onarımı – 99 Euro

Pil değişimi - 68 Euro