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WhatsApp'ta kullananı eğlendirecek yeni özellik! Şimdi herkes onunla uğraşacak

En çok kullanılan popüler uygulama WhatsApp 'tan yeni özellik! En sevilen uygulamalardan biri olan WhatsApp, bu kez yeni bir metin düzenleme özelliğini tanıttı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 14:53
WhatsApp'ta kullananı eğlendirecek yeni özellik! Şimdi herkes onunla uğraşacak

Popüler uygulama WhatsApp, yakın zamanda kullanıma sunduğu yazın düzenleme özelliğiyle karşımıza çıktı. Böylece oldukça kaotik görünen ardışık mesajlar belli bir sıraya göre geldiğinde çok daha anlaşılır hale geliyor.

wp

Ancak bölme ve numaralandırma gibi yeni işlevleri etkinleştirmek için belirli simgeleri kullanmanız gerekir. Örneğin yeni bir öğe eklemek istiyorsanız önce -- işaretine basıp boşluğu atlamanız gerekir.

WHATSAPP'TAN YENİ ÖZELLİK!

Kullanıcıların uyum sağlaması gerekecek bu güncelleme, uygulamaya daha resmi bir hava katacak gibi görünüyor. Bir süredir kullandığımız kalın ve italik gibi farklı biçimlendirmeleri ekleyen bu özellikler, kullanıcıların yazdıklarını daha iyi düzenlemelerine olanak tanıyor. Yani herkesin kendine ait bir yazı stili olduğu söylenir.

Yazı düzenleme özelliğinin özellikle iş ve eğitim amaçlı WhatsApp grupları için büyük bir avantaj olması bekleniyor. Çünkü genellikle onlarca üyenin bulunduğu bu gruplarda art arda gelen yazılar birbirine karışarak kafa karışıklığına neden oluyordu.

Bu güncellemenin uygulamanın kanallar kısmına da geleceği söyleniyor. Böyle bir durum gerçekleşirse markaların bunu mutlaka yoğun bir şekilde kullanacağını söyleyebiliriz. Uzun metinlerin okunmasını çok daha kolaylaştıran bu güncellemenin, milyonlarca kişinin kullandığı uygulamanın kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştireceği tahmin ediliyor.

Android, iOS, Mac ve PC dahil tüm platformlarda mevcut olan bu özelliklere şu anda erişimlerinin olmadığını söyleyen kullanıcıların, güncelleme yüklenene kadar beklemesi gerekecek.

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