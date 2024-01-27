Honor, Samsung’a rakip olmak için Magic V2’yi piyasaya çıkardı!

Ocak ayının sonlarına doğru Honor, Samsung'a daha fazla baskı yapmak için Magic V2'yi Avrupa'ya getirdi.

Samsung, şu anda Galaxy S24 amiral gemisi serisini dünya çapında satmakla meşgul. Ancak edinilen bilgilere göre Samsung, Çin'de ve başka yerlerde Honor gibi şirketlerin güçlü rekabetine karşı koymak için bu yaz daha ucuz bir Galaxy Z Fold 6 versiyonu piyasaya sürmek istiyor.

Son raporlara göre Honor, Çin'in en çok katlanabilir telefon satan şirketi oldu. Ancak diğer pazarlarda da daha iyi rekabet etmek istiyor. Ayrıca şirket, Honor Magic V'e yaklaşık bir yıl önce uluslararası bir lansman yaptı.





SAMSUNG’LA REKABET EDECEK KADAR GÜÇLÜ

Öte yandan, Magic V2’nin teknik özellikler söz konusu olduğunda oldukça güçlü olduğu biliniyor. 16GB RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 amiral gemisi yongası telefona güç veriyor. Ön tarafta 120Hz yenileme hızına sahip 6,43 inçlik bir OLED paneli bulunuyor.

İç kısımdaki katlanabilir OLED ekran 7,92 inç boyutunda ve artık amiral gemisi telefonlar için bir standart olan aynı 120Hz yenileme hızını destekliyor. Magic V2 ayrıca 66W'a kadar hızlarda şarj olabilen ultra ince Silikon-Karbon 5 bin mAh çift bataryaya sahip.

Arka tarafta, 50 megapiksel geniş ve ultra geniş kameralar ve 20 megapiksel telefoto lens içeren üç lensli bir kamera var. Magic V2 ile ilgili gerçekten şaşırtıcı olan şey, genel boyut ve kapladığı alan. Katlanabilir cihaz 231 g ağırlığında ve katlandığında sadece 9,9 mm'lik bir profile sahip.

Bu alanda büyük bir başarı ve Samsung’un üzerinde baskı yaratan Honor yeniliklerinden biri olarak görülüyor. Galaxy Z Fold 6'nın daha ucuz bir versiyonla gelebileceğini söyleyen rapor, Samsung'un bir sonraki katlanabilir cihazlarının Magic V2 gibi rekabete yanıt olarak daha ince olabileceğini de belirtti.