Manisa Celal Bayar Üniversitesi, TEKNOFEST 2025'te İki Kategoride Birincilik Elde Etti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, TEKNOFEST 2025'te gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen haviacılık, uzay ve teknoloji festivalinde, üniversitenin takımları toplamda 2 kategoride birincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Pagit Spektrum: DEEPNETS takımı, "Çevre ve Enerji Teknolojileri" kategorisinde "Denizlerdeki Atık Ağ Sorununa Biyolojik Ağlarla Çözüm" başlıklı projeleriyle birincilik ödülünü kazandı. Ayrıca, TÜBİTAK paydaşlığında gerçekleştirilen Sosyal İnovasyon Yarışması’nda ise MCBÜ OptiTech 2 takımı, geliştirdikleri "OptiFuture" projesi ile TÜBİTAK Sunum Ödülleri'nde birincilik elde etti.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, yarışmaya 52 takım ve 215 öğrenciyle katıldıklarını belirterek, elde edilen başarılar dolayısıyla gurur duyduklarını ifade etti. Kibar, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin genç beyinleri, TEKNOFEST gibi uluslararası düzeyde prestijli bir organizasyonda, ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunarak bizleri gururlandırdı. Akademik bilgi ile pratik uygulamayı birleştiren projeler, üniversitemizin eğitimde ve araştırmada geldiği seviyeyi açıkça ortaya koyuyor. Emeği geçen tüm öğrencilerimizi ve danışman akademisyenlerimizi yürekten tebrik ediyorum."

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin TEKNOFEST takımları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 Mayıs'ta düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde, 2 kategoride birincilik elde etti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin TEKNOFEST takımları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1-4 Mayıs'ta düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde, 2 kategoride birincilik elde etti.