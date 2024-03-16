Mart ayı içerisinde Samsung'un bu modelleri güncelleme alacak

Mart 2024 güvenlik güncellemesiyle beraber Samsung cihazlarında günvelik güncellemesi alınırken Samsung cihazlarını kötü niyetli saldırılara karşı koruyarak gerekli önlemler alınmaktadır. Geçtiğimiz aylardaki güncellemelerde olduğu gibi Mart 2024 güvenlik güncellemesiyle Samsung, One UI 6’da kötü niyetli saldırganların ya da programların istismar edebileceği zayıflıkların giderilmesi hedeflenmektedir.



MART 2024 GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ MODELLERİ

Galaxy S Serisi:



– Galaxy S24/S24+



– Galaxy S24 Ultra



– Galaxy S23/S23+



– Galaxy S23 Ultra



– Galaxy S23 FE



– Galaxy S22/S22+



– Galaxy S22 Ultra





Galaxy Z Fold/Flip Serisi:



– Galaxy Z Fold 5



– Galaxy Z Flip 5



– Galaxy Z Fold 4



– Galaxy Z Flip 4



– Galaxy Z Fold 3



– Galaxy Z Flip 3



Galaxy Note Serisi:



– Galaxy Note 20



– Galaxy Note 20 Ultra



Galaxy A/M/F Serisi:



– Galaxy A54



– Galaxy A53



– Galaxy A32

