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Mart ayı içerisinde Samsung'un bu modelleri güncelleme alacak

Mart ayıyla beraber güncellemeler yaşanırken Samsung marka akıllı telefonların listesi açıklandı. İşte güvenli güncelleme sonrasında tüm modeller haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 14:46
Mart ayı içerisinde Samsung'un bu modelleri güncelleme alacak

Mart 2024 güvenlik güncellemesiyle beraber Samsung cihazlarında günvelik güncellemesi alınırken Samsung cihazlarını kötü niyetli saldırılara karşı koruyarak gerekli önlemler alınmaktadır. Geçtiğimiz aylardaki güncellemelerde olduğu gibi Mart 2024 güvenlik güncellemesiyle Samsung, One UI 6’da kötü niyetli saldırganların ya da programların istismar edebileceği zayıflıkların giderilmesi hedeflenmektedir.

MART 2024 GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ MODELLERİ
Galaxy S Serisi:

– Galaxy S24/S24+

– Galaxy S24 Ultra

– Galaxy S23/S23+

– Galaxy S23 Ultra

– Galaxy S23 FE

– Galaxy S22/S22+

– Galaxy S22 Ultra

SAMSUNG GÜNCELLEMESİ

Galaxy Z Fold/Flip Serisi:

– Galaxy Z Fold 5

– Galaxy Z Flip 5

– Galaxy Z Fold 4

– Galaxy Z Flip 4

– Galaxy Z Fold 3

– Galaxy Z Flip 3

Galaxy Note Serisi:

– Galaxy Note 20

– Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy A/M/F Serisi:

– Galaxy A54

– Galaxy A53

– Galaxy A32

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