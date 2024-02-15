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Microsoft’a göre hükümetler ChatGPT'yi kötüye kullanıyor!

Microsoft, hükümetlerin ChatGPT başta olmak üzere yapay zekâ teknolojisini kötüye kullandığını açıkladı. İşte merak edilenler...

Yayın Tarihi: 15.02.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 17:53
Microsoft’a göre hükümetler ChatGPT'yi kötüye kullanıyor!

ChatGPT’nin ve Copilot’un kötüye kullanımı söz konusu olduğunda, Microsoft ve OpenAI güvenlik konusunda farklı bir yol izliyor. ChatGPT teknolojisinin iki yapay zekâ ortağı, iki blog yazısında, ChatGPT gibi üretici yapay zekâ hizmetlerinin yardımıyla ABD ve diğer demokrasileri hedef almasını beklediği tüm olağan şüphelilerin adını paylaştı.

Raporlarda Rusya, Kuzey Kore, İran ve Çin'den hacker grupları yer alıyor. Bu gruplar, çeşitli alanlarda aktif oldukları için siber güvenlik araştırmacıları tarafından iyi biliniyor. Büyük dil modelleri (LLM) tarafından desteklenen üretken yapay zekânın ortaya çıkmasıyla birlikte, bu bilgisayar korsanları kötülük yapmak için ChatGPT gibi hizmetleri geçici olarak kullanmaya başladı.

chatgpt

ÜLKELER KENDİ YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİ GELİŞTİRECEK

Bu ülkelerin ChatGPT ile ilgili saldırı iddialarını ya da siber güvenlikle ilgili diğer suçlamaları reddedecekleri düşünülüyor.

Microsoft'un ve OpenAI'nin ChatGPT gibi yapay zekâ robotlarını kötü niyetli faaliyetler için kullandığını tespit ettiği her hacker grubu engellendi. Raporlarda hesapların devre dışı bırakıldığı belirtiliyor. Ancak bu adımın saldırganları tamamen durdurmayacağı öngörülüyor.

Üretken yapay zekâ hizmetlerinin sadece Batı dünyasında gelişmediği için söz konusu ülkelerin ticari amaçlar için tasarlanmamış ChatGPT alternatiflerini geliştirecekleri tahmin ediliyor. Aynı zamanda, ülkelerin siber savaşta verimliliklerini artırmak için ChatGPT gibi yapay zekâ robotlarını keşfetmeye hazır oldukları düşünülüyor.

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