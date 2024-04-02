Bist 100
9.067,2 0%
DOLAR
32,1 -0,28%
EURO
34,66 -0,15%
ALTIN
2.331,74 0,36%

Microsoft Office uygulaması için flaş karar

Sıklıkla tercih edilen programlardan olan Microsoft Teams, Office uygulaması olmaktan çıkartılıyor. İşte yeni uygulamayla beraber alınan kararlar haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.04.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 14:43
Microsoft Office uygulaması için flaş karar

Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayrılma kararı alırken bu hazırlıkla beraber şirketin AB pazarlarında ki durumu yarım yıl sonra yaşandı. AB'den gelebilecek olası bir antitsört cezasını önlemek için harekete geçildi. Office uygulaması olmaktan çıkartılacak asıl neden ve tüm detaylar...

Yaşan olayla beraber küreselleştiğinden ötürü Teams artık 2017’den bu zamana kadar parça olduğu Microsoft 365 ve Office 365 ile beraber oluşmayacak. Ülkemizde de özellikle üniversitelerde kullanılan Teams uygulaması, artık bir Office uygulaması kategorisinden çıkartıldı. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ekonomik alan ve İsviçre'de Office paketinden kaldırılırken Teams uygulamasının çapında müşteriler için paketten kaldırıldı.

Microsoft
Microsoft, bugünden itibaren Teams'i kullanıcı başına aylık 5,25 ABD doları fiyatıyla yer alırken Kurumsal düzeydeki fiyatlandırmanın ülkeye, para birimine ve diğer unsurlara bakılarak büyük ölçüde değiştiğine dair faydalar yer aldı.

Müşteriler üzerinde isteğe bakılarak mevcut lisans anlaşması devam ederken güncellemeyi ya da yeni tekliflerle seçim yapılabilir. Microsoft rakiperiyle beraber uzun süredir bu tür ürün ve hizmet paketleri oluşturulurken haksız avantaj sağlandığı iddiaları yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor

PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor

Bacaklarına kramp girenler hemen deniyor! Yoğurtla yenirse vücudu magnezyuma doyuruyor

Bacaklarına kramp girenler hemen deniyor! Yoğurtla yenirse vücudu magnezyuma doyuruyor

A'dan Z'ye tüm emekliye yüzde 35'lik zam kutusu açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

A'dan Z'ye tüm emekliye yüzde 35'lik zam kutusu açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

TEB Nisan'da da bir adım önde! Tek SMS'ye 1150 TL ödüyor

TEB Nisan'da da bir adım önde! Tek SMS'ye 1150 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
iPhone kullananlara pirinç uyarısı geldi! Tüm paranız boşa gidebilir
2
Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek
3
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
4
Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Sebebi bu olabilir
5
WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son
6
Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek
7
Vivo V30 satışas çıktı: İşte Türkiye satış fiyatı

PTT kollarını çocuklara açtı! Kaymakamlıklara TC Kimliğini götürene 7200 TL ödüyor

Altın fiyatları füze gibi uçtu! Gram altın biriktirenler o tarihte zengin olacak!

A'dan Z'ye tüm emekliye yüzde 35'lik zam kutusu açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Kredi kartı olanlar artık bunu ödemeyecek! İhbar eden herkesi bu dertten kurtaracak

Sabah 09.00'da 4A-4B'liye taze müjde geldi! İkramiyeye ek özel ödemeler yapılacak

O bankada hesabı olan 3000 TL bayram hediyesini kaptı! Bu işlemi yapana para yağacak

Araçları park ettirecek zam! Mazot ve benzin 50 TL'ye yükseliyor

Bacaklarına kramp girenler hemen deniyor! Yoğurtla yenirse vücudu magnezyuma doyuruyor

O emekli bugün koştur koştur bankaya gitsin! IBAN'a bakan yaşayacak

Bankada parası ve maaşı olan herkesi ilgilendiriyor! 2 gün kaldı, başlıyor

Renault gemileri yaktı, fiyatı düşürdü! Tam 189 bin TL'lik indirimi müjdeledi

TEB Nisan'da da bir adım önde! Tek SMS'ye 1150 TL ödüyor