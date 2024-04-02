Microsoft Office uygulaması için flaş karar

Microsoft, Teams'i küresel düzeyde Office'ten ayrılma kararı alırken bu hazırlıkla beraber şirketin AB pazarlarında ki durumu yarım yıl sonra yaşandı. AB'den gelebilecek olası bir antitsört cezasını önlemek için harekete geçildi. Office uygulaması olmaktan çıkartılacak asıl neden ve tüm detaylar...



Yaşan olayla beraber küreselleştiğinden ötürü Teams artık 2017’den bu zamana kadar parça olduğu Microsoft 365 ve Office 365 ile beraber oluşmayacak. Ülkemizde de özellikle üniversitelerde kullanılan Teams uygulaması, artık bir Office uygulaması kategorisinden çıkartıldı. Geçtiğimiz yıl Avrupa Ekonomik alan ve İsviçre'de Office paketinden kaldırılırken Teams uygulamasının çapında müşteriler için paketten kaldırıldı.





Microsoft, bugünden itibaren Teams'i kullanıcı başına aylık 5,25 ABD doları fiyatıyla yer alırken Kurumsal düzeydeki fiyatlandırmanın ülkeye, para birimine ve diğer unsurlara bakılarak büyük ölçüde değiştiğine dair faydalar yer aldı.



Müşteriler üzerinde isteğe bakılarak mevcut lisans anlaşması devam ederken güncellemeyi ya da yeni tekliflerle seçim yapılabilir. Microsoft rakiperiyle beraber uzun süredir bu tür ürün ve hizmet paketleri oluşturulurken haksız avantaj sağlandığı iddiaları yer aldı.

