NASA'dan korkutan açıklama: Bir anormallik çıktı

NASA'nın açıklaması herkesin endişelerini artırdı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NASA'NIN AÇIKLAMALARI ŞOKE ETTİ

Yeni bir ay misyonu başlattığı bilinen NASA'nın Astrobotic Peregrine isimlşi iniş aracı Vulcan Centaur Florida Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı. Ama 1972 senesinden sonra ilk kez Ay iniş misyonu gönderildiği için NASA teknik problemler yaşadı. Proje arkasındaki Astrobotic isimli şirket yaptığı yazılı açıklamada bu sabah saatlerinde yapılan fırlatma sonrasında Peregrine ile iğletişim kurulduğunu, bütün sistemlerin açıldığını ve planlanan gibi çalıştığını belirtti. Mühendislerin teknik arızayı giderebilmek için çalıştığı ve bilgi edindikçe gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı söylendi.





Uzman isimler Peregrina isimli uzay aracının güneş enerjisiyle pilleri şarj etme yeteneği olmadan görevini yerine getirmesinin mümkün olmadığını, uzay araçlarında bu tarz teknik aksaklıklar yaşanmasının alışıldık bir durum olmadığı için hazırlıklı olunduğunu ve teknik aksaklıklar sırasında kendini koruyacak gücü ve dünya ile iletişim kurmasının öncelikli olacağını söyledi. Boeing ve Lockheed Martin ortak girişimiyle geliştirilen Peregrina isimli iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi sabah saatleri itibariyle başarılı şekilde uzaya fırlatılmıştı. Peregrine'nin 46 gün sürmesi tahmin edilen yolculuk sonrasında aya iniş yapması ve 10 gün boyu ay dış atmosferi ve iniş alanındaki toprak ile yakıt olarak kullanılma ihtimali olabilecek kaynakları inceleyeceği söylenmişti. Artemis Programı kapsamında yapılması planlanan mürettebatlı yolculuklar yanında NASA ay robotlar yardımıyla keşif için planlarını hazırda tutuyor. NASA bu sene ana amaçlarından birinin ayda olan kaynakları yakıt olarak kullanma ihtimallerini araştırmak için CLPS programıyla birlikte araçlar göndermeye devam edecek.