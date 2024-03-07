OpenAl'dan Elon Musk'a flaş yanıt!

Elon Musk, bilinen radikal tavırlarıyla OpenAI şirketine karşı dava açtı. Şirketin ilk hedeflerinden çok uzaklaştığını iddia eden Musk, Sam Altman’ın CEO’luk görevinden derhal uzaklaştırılmasını talep ediyor. OpenAI yöneticileri de dava ile ilgili ilk kez konuştu.

Musk, şirketin yapay zeka alanında kar elde etmeden çalışma hedefini gerçekleştirmek istemişti, ancak bunu başaramadığı için yönetimden ayrılmıştı. Bu durum, Silikon Vadisi’nde büyük bir tartışma yarattı. Bu konu, gündemin sıcak maddelerinden biri olmaya devam ediyor. İşte merak edilenler…





ELON MUSK İLE OPENIA ARASINDA GERGİNLİK DİNMİYOR

OpenAI yöneticileri, Elon Musk’ın hepsini yalanladığını belirtiyor ve geniş kapsamlı bir dava açma ihtimali var. 2015’te şirketin kurulmasına katkıda bulunan girişimci, 100 milyon dolarlık gerekli bütçenin yerine 1 milyar dolarlık bir plan önermişti, fakat bu reddedilmişti. Ayrıca Musk’ın şirkete verdiği desteğin sandığı kadar çok olmadığı, sadece 45 milyon dolar civarında olduğu ileri sürülüyor.

OpenAI, 2017’de şirketin yeterince para bulamadığı için amaçlarına ulaşamayacağını ileri süren Elon Musk’ın aksine, kuruluşun ticari bir yapıya dönüşmesine karar vermişti. Bu durumda Musk’ın çoğunluk hisselerini talep ettiği, ancak bunun reddedildiği belirtildi. Bunun üzerine girişimci, şirkete verdiği mali desteği de durdurmuştu.

OpenAI yönetimi, tek bir kişinin tüm gücü elinde tutmasının yanlış olduğunu savunarak Musk’la karşı karşıya gelmişti. Üstelik girişimcinin o zamanlar şirketi Tesla’ya doğrudan bağlama niyetinde olduğu da söyleniyor.