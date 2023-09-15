NASA'dan şaşırtan açıklama: UFO'lar uzaydan gelmemiş olabilir

NASA UFO ile ilgili önemli açıklamalar yaptı: Uzaydan gelmemiş olabilir dendi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NASA'DAN UFO AÇIKLAMASI

16 kişiden oluşan ve bağımsız şekilde kurulan ve bir senedir çalışmalarını sürdüren kurulun 33 sayfalık raporu açıklandı. NASA yetkilisi olan Bill Nelson basın toplantısı gerçekleştirdi ve UFO'ların dünya dışından geldiği ile ilgili somut bir delil olmadığını ancak cisimlerin ne olduğunu da kanıtlayamadıklarını söyledi. Yetkili, NASA misyonunun bilinmeyen cisimleri öğrenmek olduğunu ve çalışmalarını sürdüreceklerini, buldukları bütün bilgileri şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacaklarını da söyledi.





Kurulun çalışma amaçlarının UFO hakkındaki tartışmaları bilime kaydırmak olduğunu söyleyen yetkili UFO ile ilgili olumsuz verilerin çalışmalar üstünde de olumsuz durumlar yarattığını söyledi. Nelson, galaksi ve yıldızın yer aldığı bu evrende uzayda başka bir yaşam olabileceğine de dikkat çekti ve gazeteciler ABD devlet birimlerinin elinde uzaylı ya da UFO olup olmadığı ile ilgili soru sorduklarında delil istedi. Kurul 1 senedir süren çalışmalarına 100 bin dolardan az harcama yaptı. NASA 20 Ekim 2022 tarihinde UFO olarak anılan ancak henüz tanımlanamayan cisimleri incelemek için ordu, akademi, özel şirket yöneticilerinden oluşan bağımsız bir kurul ortaya çıkarmıştı.