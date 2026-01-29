OMÜ, QS Europe 2026'da 701–900 Bandında Yer Aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, QS World University Rankings: Europe 2026'da 701–900 bandında, Batı Asya'da 79. QS Sürdürülebilirlik Sıralaması 2026'da 1401–1500 bandında yer aldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:04
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 17:04
OMÜ, QS Europe 2026'da 701–900 Bandında Yer Aldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan QS (Quacquarelli Symonds) tarafından açıklanan QS World University Rankings: Europe 2026 sonuçlarında yer alarak uluslararası alandaki yükselişini sürdürdü.

Sıralama sonuçları

QS’in Avrupa değerlendirmesinde OMÜ, Avrupa Üniversiteleri Sıralaması’nda 701–900 bandında konumlandı. Üniversite, Batı Asya Bölgesi sıralamasında ise 79’uncu sırada yer aldı. Bu veriler, OMÜ’nün uluslararası görünürlüğünü artırdığına işaret ediyor.

Sürdürülebilirlik performansı

Sürdürülebilirlik alanında OMÜ, QS Sürdürülebilirlik Sıralaması 2026 kapsamında 1401–1500 bandında değerlendirildi. Bu sonuçlar, üniversitenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmalarının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor.

Akademik gelişim ve uluslararasılaşma

QS göstergeleri, OMÜ’nün son yıllarda uluslararasılaşma ve akademik performans alanlarında önemli ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor. Uluslararası öğrenci çeşitliliği, araştırma iş birlikleri, akademik yayın ve atıf performansı, öğrenme deneyimi ile akademik ve işveren itibarı gibi başlıklarda sağlanan gelişmeler, sıralamalara yansıyan temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Açıklanan veriler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin uluslararası vizyonunu ve araştırma odaklı kurumsal yapısını somut göstergelerle ortaya koyuyor; OMÜ’nün önümüzdeki dönemde de küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği belirtildi.

