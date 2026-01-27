17 Bilim İnsanı Antarktika’da: Kacır, İklim Araştırmaları ve 'Danışman Ülke' Hedefi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen uğurlama töreninde, "Biri yurt dışından misafirimiz olmak üzere 17 bilim insanı ve onlara eşlik eden heyet mensupları, önümüzdeki haftalar boyunca Antarktika’da özellikle iklim değişikliğine yönelik nitelikli araştırmalar gerçekleştirecekler" dedi.

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE X) ve önceki çalışmalar

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE X), Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından yürütülüyor. Sefer 26 Ocak ile 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kacır, 2017’den bu yana düzenlenen seferlere ilişkin olarak, bugüne dek 9 Antarktika ve 5 Arktik seferi düzenlendiğini; 200’den fazla Türk bilim insanı ile 150’den fazla bilimsel araştırma projesinin bu girişimlere dahil olduğunu, ayrıca 30’dan fazla yabancı araştırmacının misafir edildiğini hatırlattı.

Küresel hedefler ve Türk Bilim Araştırma Kampı

Kacır, Türkiye’nin hedefleri arasında Antarktika Antlaşmalar Sistemi içinde "Danışman Ülke" statüsü kazanmak ve Antarktika’da kalıcı bir Türk Bilim Araştırma Üssü kurmanın bulunduğunu vurguladı. Bu amaçla Horseshoe Adası’nda kurulan Türk Bilim Araştırma Kampında yürütülecek çalışmaların önemine dikkat çekti.

Seferlerin, Türk bilim dünyasının kutup bölgelerindeki istisnai koşullarda nitelikli araştırmalar yürütmesine katkı sağladığını söyleyen Kacır, Bakanlık ve TÜBİTAK KARE bünyesinde seferlerin en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi için çalışıldığını belirtti.

İklim çalışmaları, veri toplama ve teknik uygulamalar

Kacır, Antalya’daki ekipte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan subayların da yer aldığını; geçen yıl hazırlanan Horseshoe Adası deniz tabanı haritası çalışmalarının bu yıl devam edeceğini ifade etti. Ayrıca geçmiş yıllarda kurulan ölçüm istasyonundan meteorolojik verilerin güncellenerek alınmaya devam edeceğini söyledi.

Sefer kapsamında 16 Türk ve 1 Bulgar araştırmacıdan oluşan ekip, TÜBİTAK Kutup 1001 projeleri saha çalışmalarını yürütecek. Planlanan çalışmalar arasında:

- ABD ile ortak kurulan düşük frekans (VLF) ölçüm istasyonunun yıllık verilerinin toplanması,

- Horseshoe Adası’ndaki Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın bakım ve tutum çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

- Uzun dönem izleme çalışmalarının yürütülmesi, GNSS istasyonlarının bakımlarının yapılması,

- Horseshoe Adası ve çevresinin deniz haritası çalışmalarına devam edilmesi yer alıyor.

Gençlik, TEKNOFEST ve sefer sonrası planlar

Bakan Kacır, bu yıl seferde TEKNOFEST Kutup Araştırmaları Proje Yarışması’nda şampiyon olan Aydın ve Ankara’dan üç lise öğrencisinin de yer alacağını belirterek öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik etti. Kacır, lise çağındaki gençlerin böyle bir sefere katılmasının Türkiye’nin gençlere sunduğu vizyonun göstergesi olduğunu söyledi.

10. Antarktika Bilim Seferi tamamlandıktan sonra 6. Arktik Bilim Seferi için hazırlıklara başlanacağı bilgisini veren Kacır, "Bütün bu gayretli çalışmalar doludizgin devam edecek" diyerek katılımcılara başarı diledi ve "Yolları açık olsun." ifadelerini kullandı.

