Vodafone'dan 5G için yapay zekâ destekli fiber omurga hamlesi

Vodafone, 5G ve yeni nesil iletişim teknolojilerinin gerektirdiği yüksek kapasite, düşük gecikme ve kesintisiz bağlantı hedefiyle, tüm data ve ses trafiğini taşıyan fiber optik omurga şebeke operasyonlarında dijital dönüşümü hızlandırdığını duyurdu. Şirket, yapay zekâ destekli çözümlerle yüzlerce omurga bağlantısını daha hızlı, akıllı ve verimli hale getirerek 5G servisleri için güçlü ve esnek bir altyapı sunuyor.

Yapay zekâ ile akıllı arıza tespiti

Vodafone, fiber optik omurga şebeke ve aktif ürünlerini izleyen sistemlerde gerçekleştirdiği geliştirmelerle altyapı ve şebeke anomalilerine yönelik analiz, yönlendirme ve iyileştirme süreçlerini uçtan uca dijitalleştiriyor. Şirketin geliştirdiği yeni çözüm, Fiber Optik Omurga İletim Teknolojisi (D-WDM) sistemlerinin bağlı olduğu fiber hatlarda zayıflama ve kesinti noktalarını yapay zekâ desteğiyle tespit ederek, herhangi bir analize gerek kalmadan arıza ölçüm süresini önemli ölçüde kısaltıyor. Böylece 5G’nin gerektirdiği yüksek erişilebilirlik ve hızlı arıza giderim ihtiyaçları karşılanıyor.

Müdahale sürelerinde yüzde 25 iyileştirme

Vodafone’un dijital operasyon yönetim platformu üzerinden devreye alınan yeni sistem, fiber optik omurga şebeke operasyonlarını uçtan uca yönetiyor ve 5G servisleri için kritik öneme sahip hızlı müdahale, proaktif arıza önleme ile kapasite sürekliliğini mümkün kılıyor. Yeni çözüm sayesinde müdahale sürelerinde yüzde 25 iyileştirme sağlanıyor; otomatik hata tespiti ile saha ölçümüne gerek kalmadan kesinti noktası anında belirleniyor ve 30 dakika ile 1 saat arası süren ölçüm süresi ortadan kalkıyor. Optik performans sorunlarında anında tespitle proaktif bakım mümkün kılınarak, optik performans kaynaklı etki sürelerinde yüzde 20 iyileşme elde ediliyor. Büyük ölçekli kesintilerin önlenmesiyle, yüz binlerce abonenin 5G ve mevcut servislerde iletişim kaybı yaşamasının önüne geçiliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: "5G ve geleceğin bağlantı teknolojileri, güçlü ve akıllı bir fiber omurga gerektiriyor. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımlarla operasyonel süreçlerimizi daha öngörülebilir, hızlı ve verimli hale getiriyor; fiber optik omurga şebeke yönetimimizi 5G ve ötesine hazır bir yapıya taşıyoruz. Ekiplerimizin hayata geçirdiği bu gelişmeler, daha yüksek servis sürekliliği ve artan müşteri memnuniyeti sağlıyor."

5G için güçlü fiber altyapı temeli

Açıklamada, üreticiden bağımsız geliştirilen yeni sistem sayesinde Vodafone’un hem bugünün şebeke ihtiyaçlarını karşıladığı hem de 5G ve gelecekteki yüksek hızlı, düşük gecikmeli servisler için güçlü bir fiber altyapı temeli oluşturduğu belirtildi. Şirket, yaklaşık 25 milyon mobil, 1,5 milyon sabit ve binlerce kurumsal müşteriye hizmet veren, on binlerce kilometrelik fiber optik altyapıya sahip güçlü şebekesini dijitalleşme ve yapay zekâ destekli çözümlerle sürekli optimize ederek, 5G ve ötesi teknolojilerde şebeke yönetiminin öncüsü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI YAGO LOPEZ