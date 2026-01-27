Yıldız Kaşifleri'ne 34 üniversiteden 830 öğrenci, 167 proje başvurdu

Yıldız Teknik Üniversitesi ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle yürütülen Türkiye’nin üniversitelerarası en büyük girişimcilik programı Yıldız Kaşifleri, ikinci döneminde başvuru rekoru kırdı. Programa toplam 830 öğrenci ve 167 proje başvurusu yapıldı.

Başvurular ve katılım

2025 yılında hayata geçirilen programın ilk döneminde 81 takım ve 353 öğrenci başvurmuştu. İkinci dönemde takım sayısı yüzde 106 artışla 81'den 167'ye, öğrenci sayısı ise 353'ten 830'a yükseldi. Program, başlangıçta YTÜ öğrencilerine yönelikken bu dönem tüm Türkiye'ye açıldı ve YTÜ öğrencilerinin ekip lideri olduğu takımlara 34 farklı üniversiteden öğrenciler katıldı.

Stratejik alanlarda yoğunlaşma

Toplam 167 takım başvurusunun 109'u stratejik alanlardan geldi. Milli teknoloji hamlesinin lokomotifi olarak öne çıkan savunma sanayii 50 proje ile ilk sırada yer aldı. Bunu 26 proje ile sağlık teknolojileri, 18 proje ile çevre ve sürdürülebilirlik, 15 proje ile tarım teknolojileri takip etti.

Üniversite çeşitliliği ve düzey dağılımı

Programa İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi başta olmak üzere Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin de aralarında olduğu 34 yükseköğretim kurumundan öğrenci başvurdu. Kamu üniversitelerinin yanı sıra vakıf üniversitelerinden de yoğun ilgi geldi.

Lisans seviyesindeki ekip lideri sayısı ilk dönemde 76 iken ikinci dönemde 153'e yükseldi; lisansüstü başvurular ise 4'ten 14'e çıktı.

Geçmişten gelen başarı hikayeleri

Programın önceki döneminden çıkan projeler yeni dönemin niteliğine işaret ediyor. Enkaz altındaki sinyalleri analiz eden arama-kurtarma girişimi ATLAS, otonom konteyner araçlarla arıcılıkta yenilik getiren Beebal ve savaşan İHA projesi Lagari gibi girişimler, Yıldız Kaşifleri'nin başarı hikayeleri arasında yer alıyor. Yeni dönemde sürü İHA teknolojilerinden akıllı tarım sensörlerine, biyoteknolojik sağlık çözümlerinden yapay zekâ destekli savunma sistemlerine kadar çok sayıda yenilikçi fikir desteklenecek.

YTÜ Rektörü'nün değerlendirmesi

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, programın stratejik önemine dikkat çekti ve gençlere sağlanan desteği Türkiye’nin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak nitelendirdi. Prof. Dr. Debik şunları söyledi: "Geçen yıl ektiğimiz tohumların bugün savunma sanayinden sağlık teknolojilerine kadar filizlendiğini ve bir ormana dönüştüğünü görmek gurur verici".

Rektör Debik ayrıca, "İkinci dönemle birlikte Yıldız Kaşifleri programını, öğrencilerimizin ekip lideri olması şartıyla farklı üniversitelere de açtık. İkinci dönemde 34 farklı üniversiteden öğrencilerin katılım göstermesi ve başvuruların katlanması, vizyonumuzun gençlerimiz nezdinde ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunun en somut kanıtı. Bu Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık yürüyüşünün ayak sesleridir. Gençlerimiz ‘biz de varız’ diyor, biz de onlara ‘sonuna kadar yanınızdayız’ diyoruz." ifadelerini kullandı.

Debik sözlerine şu vurguyla devam etti: "Başvuru rakamları bize şunu gösteriyor: Gençler hazır, ülke hazır, zemin hazır. Bizim görevimiz, onlara doğru araçları ve gereksinim duydukları imkanları tam vaktinde sunmak".

Programın hedefi ve sunduğu destek

Yıldız Teknik Üniversitesi ve YTÜ Yıldız Teknopark iş birliğiyle yürütülen Yıldız Kaşifleri, üniversite tabanlı girişimcilik programları arasında bütçesi ve kapsamıyla Türkiye’nin en büyük girişimci destek mekanizmalarından biri olma özelliğini taşıyor. 360 derecelik destek modeli kapsamında girişimcilere prototip geliştirme için makine ve teçhizat temininden, uluslararası yarışmalara katılım için ulaşım ve konaklama desteğine kadar uçtan uca kaynak sağlanıyor.

Programdan yararlanan takımlar, YTÜ Yıldız Teknopark’ın mentor ağı ve teknik altyapısının yanı sıra Teknopark’ın Londra, Dubai ve Amsterdam ofisleri üzerinden küresel yatırımcı ağlarına erişim ve uluslararası ölçeklenme fırsatı yakalayarak yerli teknolojiyi dünya pazarına taşıma imkânı elde ediyor.

Sonuç

Yıldız Kaşifleri’nin ikinci dönem başvuruları, milli teknoloji hamlesi ve genç girişimci potansiyelinin birleştiği bir ekosistemin sinyallerini veriyor. Program, akademik fikirleri ticarileşebilir, katma değeri yüksek teknoloji girişimlerine dönüştürme hedefiyle lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilere profesyonel bir yol haritası sunuyor.

