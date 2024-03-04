Oppo kullananlar dikkat: ColorOS 14 alacak modeller açıklandı

OPPO'nun geçtiğimiz ay piyasaya sürülen yeni kullanıcı arayüzü "ColorOS 14"ün satışları tüm hızıyla sürüyor. Çinli marka, yeni sürümün önceki sürüme göre daha stabil ve daha hızlı kullanıcı deneyimini sunduğunu iddia ediyor ancak şu an için hangi modelin yapısını deneyimleyeceği merak konusu oldu. İşte Mart ayında Android 14 tabana sahip ColorOS 14 güncellemesini alacak OPPO modelleri..

"OPPO modelleri Mart ayında ColorOS 14 güncellemesini alacak"

OPPO, yakın zamanda yayınlanan bir görselde Android 14 tabana sahip ColorOS 14 güncellemesialacak yeni modellerin listesini yayınlarken bu dağıtım planının kararlı sürüme özel olduğunu belirtildi. Bunun dışında Nisan ayına ait cihazların listesi de yakında yayınlanacak.





ColorOS 14 güncellemesi alacak telefonlar;

> Find N3

> Find N3 Flip

> Find N2 Flip

> Find X5 Pro

> Find X5

> Find X3 Pro

> Reno 10 Pro+ 5G

> Reno 10 Pro 5G

> Reno 10 5G

> Reno 8 Pro 5G

> Reno 8 5G

> Reno 8

> Reno 8T 5G

> Reno 8T

> Reno 7

> F23 5G

> F21s Pro

> F21 Pro

> K10 5G

> A98 5G

> A78 5G

> A77 5G

> A77s

> A77

> A58

> A57

> A38

> A18

ColorOS 14'teki yeni özellikler

Geliştirilmiş Trinity motoru daha da fazla performans vaat ediyor. ROM Vitalization, uygulama ve aynı zamanda da dosya verilerini de sıkılaştırarak daha önemli kolaylık sağlamaya hazırlanıyor. Şirket, bunun ortalama olarak bir akıllı telefonda 20 GB'a kadar depolama alanı tasarrufu sağladığını söylüyor.

Picture Keeper ile gizlilik özelliği yükseltmeleri sağlanır. Bu özellik, Oppo akıllı telefonunuzdaki belirli fotoğraf ve videolara erişmek için ek izinler istemenize olanak tanır. Aquamorgraphic Renklendirme sistemi artık günün o saatinde durum çubuğuyla birlikte ekran içeriği için en uygun rengi seçmenize olanak tanıyor.

Yeni Smart Touch, hem yerel hem de üçüncü taraf uygulamalardarından metinleri, resimleri ve videoları seçmenizi sağlar. Seçilen içeriği dosya yuvasında toplar. Dosya yuvası ise seçilmiş olan içeriği daha sonrasında kullanmak üzere kaydedebileceğiniz bir pano görevi görür.

Smart Touch, Oppo cihazlarınızı senkronize etmenizi sağlar. Örneğin, Oppo Pad'inizde depolanan içeriği Oppo telefonunuzda kullanabilirsiniz. Oppo'nun ise Snapchat ile yakın bir ilişkisi var. Platforma hızlı erişim için bir Snapchat widget'ı eklendi.