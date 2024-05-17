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Pamuk şekere benzeyen ‘WASP-193b’ isimli ötegezegende yeni keşif

2023 yılında ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından keşfedilmiş olan ‘WASP-193b’ isimli ötegezegen hakkında yeni keşifler yapıldı. Gezegenin yapısına dair önemli bilgiler elde edildi.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 16:25
Pamuk şekere benzeyen ‘WASP-193b’ isimli ötegezegende yeni keşif

Araştırmacılar, 2023 yılında NASA tarafından keşfedilmiş ötegezegen hakkında yeni bilgiler elde ettiklerini açıkladı. ‘WASP-193b’ ismi verilen bu gezegenin yapısı hakkında yeni keşifler yapıldı. Bilim insanları, ‘Pamuk şeker’ gibi görünen bu ötegezegenin, büyüklüğüne göre düşük yoğunlukta, kabarık ve oldukça hafif bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Bahsi geçen bu gezegenin daha çok hidrojen ve helyumdan oluştuğunu ifade eden bilim insanları, bu nedenle düşük yoğunluklu bir yapıya sahip olduğunu düşünüyor.

Sosyal medyada da ‘pamuk şeker gezegen’ olarak adlandırılan ‘WASP-193b’, şimdiye kadar en düşük yoğunluğa sahip gezegenler arasında 2. sırada yerini aldı.

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