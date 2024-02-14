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PlayStation hayranları konsola özel çıkan en son nişancı oyunu için çıldırıyor

En son çıkan shooter oyunu hakkındaki bilmeniz gereken her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin

Yayın Tarihi: 14.02.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 13:52
PlayStation hayranları konsola özel çıkan en son nişancı oyunu için çıldırıyor

HellDivers 2, PlayStation'dan beklenmedik bir başarıydı çünkü diğer büyük oyunların sahip olduğu pazarlamaya sahip değildi.

Ancak, çok oyunculu shooter oyunu büyük bir başarı oldu, hatta sunucular tüm oyuncuları zar zor tutabiliyor.

Helldivers 2, beklenenden daha iyi bir performans sergiledi

oyun

Takım, oyunun başarısına çok zaman harcıyor ve çevrimiçi oyun sürekli olarak gelişiyor.

Eğer Helldivers 2'ye dalmak istiyorsanız, işte en son PlayStation oyunu hakkında bilmeniz gereken her şey.

Helldivers 2 nedir?

Geliştiriciler şunu söyledi: "Helldivers 2, galaksiyi yükselen uzaylı tehditlerinden kurtarma mücadelesi veren Helldivers'ın elit güçlerini gören bir 3. şahıs takım tabanlı bir shooter'dır.

"Üçüncü şahıs bakış açısından, oyuncular çeşitli silahlar (tabancalar, makineli tüfekler, alev makineleri) ve stratejiler (kuleler, hava saldırıları, vb.) Kullanarak uzaylı tehditleri vurur ve öldürürler.

"Oyuncular ayrıca daha doğru bir 1. şahıs kamera görünümü için nişan alabilirler."

Helldivers 2, Xbox Game Pass'te mi?

Helldivers 2, bir PlayStation konsolu özel oyunudur, bu yüzden oyunu yalnızca PS5'te oynayabilirsiniz.

Bu, Xbox Game Pass'te bulunmadığı anlamına gelir ve ayrıca PlayStation'un abonelik hizmeti PlayStation Plus'ta da bulunmaz.

Ancak, PC'de oynayabilirsiniz ve Steam üzerinden erişilebilir.

Arrowhead Game Studios tarafından geliştirildiği için Xbox Game Pass'e asla gelmesi olası değildir, çünkü bu stüdyo PlayStation'a aittir.

PlayStation, bazı oyunlarını PC'ye taşımış olsa da, genellikle Xbox'a çıkmaz.

Stray başlangıçta bir PlayStation özel oyunuydu ve Xbox'a taşındı, ancak bu üçüncü taraf bir stüdyo ve bir PlayStation stüdyosu değildi.

Helldivers 2 çok oyunculu mu?

Helldivers 2, sunucular çalışıyorsa tek oyunculu veya çevrimiçi çok oyunculu olarak oynanabilir.

Çevrimiçi çok oyunculu çapraz platformdur, bu nedenle bir kişi PS5'te oynarken diğeri PC'de oynuyorsa sorun değil.

Helldivers 2 sunucularının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek isterseniz, oyunun resmi Twitter veya Discord sunucusuna gidebilirsiniz."

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