Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Fuarı İstanbul'da Başlıyor: AI & Cyber Security Expo 2025

AI & Cyber Security Expo 2025, Kasım’da İstanbul’da Gerçekleşecek

AI & Cyber Security Expo 2025, yapay zeka ve siber güvenlik konularında çok boyutlu tartışmalara sahne olacak bir etkinlik olarak 6-8 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yapay Zeka ve Siber Güvenlikte Stratejik Gelişmeler

Smart Valley tarafından düzenlenen fuar, son yıllarda yapay zeka teknolojileri ve siber güvenlik sistemlerinin sadece şirketlerin değil devletlerin de öncelikleri haline gelmesi üzerine odaklanıyor. Sağlık, enerji, finans, ulaştırma ve savunma gibi kritik altyapılar, yapay zekayla optimize edilirken aynı zamanda siber saldırılar karşısında daha kırılgan hale gelmekte.

İstanbul, Bölgesel Tekno-Çatı Olacak

AI & Cyber Security Expo 2025, Türkiye'nin ilk kez bu iki stratejik alana odaklanan kapsamlı fuarı olarak dikkat çekiyor. Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, yapay zeka çözümleri, dijital güvenlik uygulamaları ve kamu-özel sektör işbirliklerine ev sahipliği yapacak.

Geniş Katılım Planlanıyor

Etkinliğe, Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu, Avrupa, Kafkasya ve Kuzey Afrika'dan kamu kurumları ve çeşitli sektörlerden katılım bekleniyor. Akademik çevreler, startuplar ve teknoloji yatırımcıları da fuarın önemli katılımcıları arasında yer alacak.

Üç Gün Boyunca Teknolojinin Geleceği Konuşulacak

Fuar boyunca, yapay zeka uygulamalarının sektörel dönüşümlere etkisi, siber tehditlere karşı geliştirilen güvenlik çözümleri gibi konular uluslararası uzmanlar tarafından ele alınacak. Katılımcılar, yapay zeka tabanlı ürünleri yerinde deneyimleyebilecek, B2B eşleştirme toplantılarına katılabilecekler.

Siber Güvenlikte Yeni Bir Dönem Başlıyor

Nafiz Ünlü, AI & Cyber Security Expo 2025'in yalnızca bir teknoloji sergisi değil, aynı zamanda ulusal güvenlik ve dijital egemenlik üzerinde çok önemli bir platform olduğunu belirtiyor. Yapay zeka, bu denklemin merkezinde yer alarak, siber saldırıların dijital yüzü ile mücadelede kilit bir rol oynayacak.

Veri Güvenliği ve Mahremiyet Tehditleri

Yapay zeka, birçok alanda devrim yaratırken, veri güvenliği ve mahremiyet gibi yeni tehdit alanlarının da ortaya çıkmasına yol açıyor. AI & Cyber Security Expo 2025, bu yeni güvenlik paradigmasının tartışılacağı bir platform sunmayı hedefliyor.

