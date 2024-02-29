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PlayStation Plus’ta Bu Ay Fırsat Var! 2 Bin TL Değerindeki Oyunlar Ücretsiz: Mart Ayında 4 Oyun Bedava!

PlayStation Plus aboneleri, Mart ayında dört harika oyunu ücretsiz olarak oynayabilecekler. Essential plana sahip olanlar, Sifu ile birlikte yarış, korku ve aksiyon türlerindeki F1 23, Hello Neighbor 2 ve Destiny 2: The Witch Queen oyunlarını indirebilecekler.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 13:32
PlayStation Plus’ta Bu Ay Fırsat Var! 2 Bin TL Değerindeki Oyunlar Ücretsiz: Mart Ayında 4 Oyun Bedava!

PlayStation Plus, oyunculara aylık bir abonelik ücreti karşılığında seçilmiş oyunları ücretsiz olarak sunan bir hizmettir. Mart ayında PlayStation Plus aboneleri, kütüphanelerine dört farklı oyunu ekleyebilecekler. Bu oyunlar şunlardır:

oyun

1. F1 23: Gerçekçi bir Formula 1 yarış simülasyonu olan F1 23, lisanslı takımlar, pilotlar, pistler ve araçlar içeriyor. PS4 ve PS5 için 499 TL değerinde.

2. Sifu: Kung fu ustası bir karakteri yönettiğimiz ve intikam arayışında olduğumuz bir aksiyon oyunu. PS4 ve PS5 için 349 TL değerinde.

3. Hello Neighbor 2: Gizemli bir komşunun evine sızarak sırlarını keşfettiğimiz bir korku oyunu. PS4 ve PS5 için 999 TL değerinde.

4. Destiny 2: The Witch Queen: Popüler online FPS oyunu Destiny 2’nin son genişleme paketi. Yeni bir hikaye, gezegen, silahlar, zırhlar ve düşmanlar içeriyor. PS4 ve PS5 için 349 TL değerinde.

Bu oyunlar, 5 Mart itibarıyla indirilebilir olacak ve 1 Nisan’a kadar kütüphaneye eklenebilecek. PlayStation Plus aboneliğinizi yenilemeyi unutmayın ve bu harika oyunları kaçırmayın!

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