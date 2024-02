PlayStation Plus’ta Bu Ay Fırsat Var! 2 Bin TL Değerindeki Oyunlar Ücretsiz: Mart Ayında 4 Oyun Bedava!

PlayStation Plus aboneleri, Mart ayında dört harika oyunu ücretsiz olarak oynayabilecekler. Essential plana sahip olanlar, Sifu ile birlikte yarış, korku ve aksiyon türlerindeki F1 23, Hello Neighbor 2 ve Destiny 2: The Witch Queen oyunlarını indirebilecekler.