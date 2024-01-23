PS5 Oyunları Depolama Alanınızı Tüketiyor mu? İşte Alan Açmanın Yolları

PS5 Oyunları Neden Bu Kadar Yer Kaplıyor? İşte Yer Açmanın Yöntemleri

PS5 oyunları, PS4 oyunlarına göre çok daha fazla yer kaplıyor. Bunun nedeni, PS5 oyunlarının 4K çözünürlükte, 60 FPS hızında ve 3D ses desteği ile çalışması. Bu özellikler, oyunların görüntü ve ses kalitesini artırırken, dosya boyutlarını da büyütüyor. Örneğin, Call of Duty: Black Ops Cold War oyunu, PS5’te 133 GB, PS4’te ise 95 GB yer kaplıyor.





PS5 Oyunları Depolama Alanınızı Nasıl Boşaltabilirsiniz?

PS5 konsolunun dahili depolama alanı, toplamda 825 GB olarak belirlenmiş durumda. Ancak, bu geniş depolama alanının tamamı kullanıcıların oyunlarını saklaması için ayrılmamış. Sistem dosyaları, güncellemeler ve diğer sistem işlevleri için de bu alandan bir kısmı ayrılıyor. Bu nedenle, PS5 konsolunun gerçek oyun depolama alanı yaklaşık 667 GB olarak hesaplanıyor. Bu da demek oluyor ki, ortalama bir PS5 oyunu yaklaşık 50 GB boyutunda olduğundan, kullanıcılar bu depolama alanında yaklaşık 13 adet oyun saklayabilirler.

Peki, PS5 oyunları depolama alanınızı nasıl boşaltabilirsiniz? İşte size birkaç seçenek:

Oyunları USB Genişletilmiş Depolama Alanına Taşıyın

PS5 oyunlarını, bir USB genişletilmiş depolama alanına taşıyarak depolama alanınızı boşaltabilirsiniz. Bu sayede oyunları silmeden yer açabilirsiniz. Ancak, USB genişletilmiş depolama alanında saklanan PS5 oyunlarını doğrudan oynayamazsınız. Oyunları oynamak için önce bu oyunları tekrar dahili depolama alanına taşımanız gerekmektedir.

Oyunları M.2 SSD Depolama Alanına Taşıyın





PS5 oyunlarını, PS5 konsolunuza takabileceğiniz bir M.2 SSD depolama alanına taşıma seçeneğiniz bulunmaktadır. Bu yöntemle, oyunları depolayabilir ve oynayabilirsiniz. Ancak, M.2 SSD depolama alanı kullanabilmek için PCIe M.2 Gen4 tipinde ve yaklaşık 5 GB okuma hızına sahip bir SSD'ye ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, SSD'yi takmak için PS5 konsolunun kapağını açmanız ve garanti şartlarını kontrol etmeniz gerekmektedir.

Oyunları ve Uygulamaları Silin

PS5 oyunlarını ve uygulamalarını, PS5 konsolunun depolama alanından tamamen silebilirsiniz. Böylece, depolama alanınızı en hızlı şekilde boşaltabilirsiniz. Ancak, silinen oyunları ve uygulamaları tekrar yüklemek için internet bağlantısına ve yeterli zamana ihtiyacınız olacak.

PS5 Oyunları Depolama Alanınızı Boşaltmak İçin Hangi Yöntemi Tercih Etmelisiniz?

PS5 oyunları depolama alanınızı boşaltmak için hangi yöntemi tercih etmelisiniz? Bu sorunun cevabı, sizin ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı. Eğer oyunları silmekten çekinmiyorsanız, en basit ve ucuz yöntem oyunları ve uygulamaları silmektir. Eğer oyunları silmek istemiyorsanız, ancak oynamak için tekrar yüklemeye razıysanız, USB genişletilmiş depolama alanı kullanabilirsiniz. Eğer oyunları hem depolamak hem de oynamak istiyorsanız, M.2 SSD depolama alanı kullanabilirsiniz. Ancak, bu yöntem için daha fazla para harcamanız ve konsolunuzu açmanız gerektiğini unutmayın.