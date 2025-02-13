Rusya, Kamu Kuruluşları İçin Yabancı Mesajlaşma Uygulamalarını Yasakladı

Rusya'dan Önemli Adım: Yabancı Uygulamalar Yasaklandı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ülke genelindeki kamu kuruluşları, telekomünikasyon şirketleri ve bankaların yabancı mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişim kurmalarının yasaklanacağını duyurdu. Bu açıklama, başkent Moskova’da düzenlenen hükümet toplantısında yapıldı.

Dolandırıcılıkla Mücadele Stratejisi

Mişustin, cep telefonları kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılığın azaltılması için alınacak önlemlerin önemine vurgu yaptı ve “Kamu kuruluşları, telekom operatörleri ve bankalar artık insanlarla iletişim kurarken yabancı mesajlaşma uygulamaları kullanamayacak.” dedi. Bu düzenleme, dolandırıcıların bu tür kurumların çalışanlarını taklit ederek gerçekleştirdiği dolandırıcılık faaliyetlerini engellemeyi amaçlıyor.

Yeni Bilgi Sisteminin Kurulması

Ayrıca Başbakan, vatandaşların “şüpheli aramaları” fark edebilmeleri için bir bilgi sisteminin kurulacağını açıkladı. Bu sistemde, kişisel kazanç için vatandaşların güvenini istismar edenlerin kayıtları toplanacak.

Özellikle Ukrayna savaşının başlamasının ardından, Rusya’da telefon dolandırıcılığı vakalarının önemli ölçüde artış gösterdiği gözlemlenmişti. Bu yeni yasak ve önlemler, bu sorunla başa çıkma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.