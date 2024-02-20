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Sağlık şirketleri hastanelere yapay zekâ ürünleri satmak istese de hastaneler buna hazır değil!

Sağlık hizmeti şirketleri, hastane sistemlerine yapay zekâ ürünlerini satmak için acele ediyor. Ancak yeni bir anket, birçoğunun buna hazır olmadığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 17:35
Sağlık şirketleri hastanelere yapay zekâ ürünleri satmak istese de hastaneler buna hazır değil!

ABD’de sağlık sektöründeki yeni şirketler hastanelere satmak üzere yapay zekâ ürünleri geliştirmeye başlarken, yeni bir rapor birçok sağlık sisteminin henüz bu teknolojiyi destekleyecek politikalara sahip olmadığını ortaya koyuyor.

34 ABD sağlık sistemi lideriyle yapılan bir ankette, yalnızca yüzde 16'sı yapay zekâ kullanımı ve veri erişimi için sistem çapında politikalara sahip olduğunu bildirdi. Bazı liderler, yapay zekâ için de geçerli olabilecek daha geniş yönergelere sahip olduklarını belirtirken, yüzde 65’lik bir çoğunluk ise yapay zekâ için hiçbir politikaları olmadığını söyledi.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Merkezi’ndeki (UPMC) Bağlantılı Tıp Merkezi ve KLAS Research tarafından ekim ve kasım aylarında çeşitli büyüklükteki sağlık sistemleriyle yapılan anket, daha fazla şirket yapay zekâ destekli yazılım üretip sattıkça sağlık hizmetlerinin karşılaştığı engellere bir selam niteliğinde.

COVID-19 salgını gibi olaylar zaman zaman sektörü zorlasa da, sağlık hizmetleri tarihsel olarak yeni teknolojileri benimseme konusunda diğer alanların gerisinde kaldı. Bununla birlikte, yatırımcılar ve doktorlar yapay zekânın sağlık hizmetlerini daha verimli hale getirme, tıp uzmanları arasındaki tükenmişliği azaltma ve hasta sonuçlarını iyileştirme potansiyeli konusunda heyecanlanıyor.

yapay zeka

SAĞLIK SEKTÖRÜ YAPAY ZEKÂ KONUSUNDA POLİTİKA GELİŞTİRMEDİ

Yine de, birçok sağlık sektörü lideri henüz yapay zekâ akımına katılmıyor. Bazı sağlık sistemi liderleri, sektörün yapay zekâyı benimsemesinin ilk aşamalarında olduğu için politikalar geliştirmediklerini belirtti. Diğerleri ise kendi yönergelerini yayınlamadan önce yapay zekâ ile ilgili federal düzenlemeleri beklediklerini aktardı.

Gıda ve İlaç İdaresi tıbbi cihaz üreticileri için yapay zekâ kılavuzları geliştirmiş olsa da, ajans sağlık hizmetlerinde yapay zekânın benimsenmesi veya değerlendirilmesi için daha geniş bir çerçeve sunmuyor. Yakın zamanda da bir çerçeve sunması beklenmiyor. FDA komiseri Robert Califf, ocak ayında yaptığı açıklamada, kurumun sürekli değişen teknolojileri izlemek için yeterli kaynağa sahip olmadığını kaydetti.

Kamu sektörü sağlık hizmetlerinde yapay zekâyı nasıl düzenleyeceğini bulmakta zorlanırken bile, birçok girişim sektörün en büyük sorunlarından bazılarını çözmek için teknolojiden yararlanmayı umuyor. Girişim yatırımcıları ise piyasa hakkında iyimser bir görüş içerisinde yer alıyor.

İşgücü krizi ve artan tükenmişlik seviyelerinin bazı sağlık hizmeti sağlayıcılarını sağlık hizmetinden uzaklaştırdığı bir ortamda, birçok hastane kar marjları üzerinde baskı hissediyor. Hasta-doktor görüşmelerini kaydetmek ve hastanın elektronik tıbbi kaydına notlar almak için genellikle yapay zekâ kullanan tıbbi reçete girişimleri hem yatırımcılardan hem de sağlık sistemlerinden büyük ilgi gördü. İdari görevleri hızlandırma ve tükenmişliği azaltma potansiyeli sunuyor.

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