Samsung'da yeni dönem: Türkiye başkanı değişti

Samsung Electronics Türkiye yeni başkanı olarak Jeff Jo'yu atadığını duyurdu. Jeff Jo, kariyerine 1997 yılında Philip Choi'nin yerine Samsung Electronics'in Kore'deki genel merkezde Kurumsal İlişkiler bölümünde başladı. Kurumsal kademelerde yükselerek 2004 yılında Yurtdışı Mobil Satış departmanında çalıştı. 2009 yılında Tayland'da, ardından 2014 yılında Avustralya'da mobil satış direktörlüğü görevini üstlenen Jo, 2017 yılında mobil perakende operasyonları direktörlüğüne atandı. Bu görevinde şirketin mobil ürünlerine yönelik perakende operasyonlarını ve aynı zamanda müşteri deneyimini geliştirme çalışmaları yaptı.

2019'da Samsung Electronics Kanada Başkanı olarak atanan Jo, şirketin Kuzey Amerika pazarındaki verimliliğini ve pazar payını artırma konusunda önemli bir başarı elde etti. 2021 yılında Mobile Experience Retail Group Başkanlığı'na atanan Jeff Jo, Samsung Electronics Türkiye Başkanlık Başkanı olarak atanana kadar bu pozisyonda kilit rollerde görev alırken önemli başarılara imza attı. Jeff Jo, 11 Aralık 2023'te Samsung Electronics Türkiye Başkanlığı görevine başladı.

"TÜRKİYE İLE BİRLİKTE TAKİP EDECEĞİM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"





Jeff Jo, yeni pozisyonu hakkında şöyle konuştu:

“Teknoloji tutkunu olarak 2024'ü önemli dönüm noktası olarak görmekteyim. Samsung olarak yenilikçi çözümlerimiz ve yapay zeka entegreli ürünlerimizle sektör trendlerini belirlemenin önemine inanıyoruz. Yapay zeka günlük hayatlarımıza daha derinlemesine entegre oldukça, akıllı cihaz ekosisteminin deneyimi de köklü bir dönüşüme uğrayacak. Yapay zeka, teknolojinin etkin kullanımının dışında çevresel sürdürülebilirliğe de önemli katkı sağlayan bir olgudur. Bu açıdan bakıldığında 2024 yılı yapay zekanın günlük hayatımızı değiştireceği yıl olacak.

Samsung şirketi olarak yapay zeka destekli ürünlerimiz ve SmartThings ekosistemimiz aracılığıyla bu dönüşümde önemli bir rol oynuyoruz. Türkiye ile bu geçişi izlemekten heyecan duyuyorum”

Jeff Jo ayrıca Türkiye nüfusunun gençlik yapısına da dikkat çekerek şunları söyledi: “Kurumsal sosyal sorumluluk programlarımız İnovasyon Üssü ve Yarın için Çözümler aracılığıyla, Türk gençliğinin teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma becerilerini geliştirerek toplumsal fayda sağlamaya, yarının dünyasını şekillendirmeye devam edeceğiz.