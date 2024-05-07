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Samsung’tan yapay zeka destekli batarya hamlesi: Pil ömrü uzayacak

Teknoloji devlerinden biri olan Samsung, yapay zeka teknolojisini bu kez bataryada kullanacak. Firmanın, Galaxy S25 serisinde batarya için yapay zekadan yardım alacağı konuşuluyor.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 16:00
Samsung’tan yapay zeka destekli batarya hamlesi: Pil ömrü uzayacak

Samsung, cihaz geliştirme aşamasında yapay zekaya başvurmaya devam ediyor. Yeni iddialara göre şirket, Galaxy S25 serisi için geliştirdiği bataryalarda yapay zekadan destek alacak. Battery AI adı verilen yapay zeka sayesinde, cihazlarda pil ömrü uzayacak.

Tahmini olarak 2025 senesinden piyasa çıkması beklenen Galaxy S25 serisi için Samsung, çalışmaları başlattı. Bu seride, yapay zeka destekli özelliklerin daha fazla olması bekleniyor. İddialara göre, batarya konusunda da şirket, yapay zekadan destek alacak ve bu şekilde pil ömrünü daha da uzatacak.

Gelen bilgilere göre, Battery AI olarak da adlandırılan bu yapay zeka desteği ile pil ömrünün yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarılması bekleniyor. Daha öncede batarya konusunda yapay zekadan destek aldığı bilinen Samsung’un bu seferki çalışmasının çok daha detaylı ve ayrıntılı bir çalışma olduğu ifade ediliyor.

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