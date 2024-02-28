Şarjı en az 100 gün giden muhteşem telefon!

Şarjı günlerce dayanan bir telefon arıyorsanız bu haber tam size göre! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞARJI GÜNLERCE DAYANAN AKILLI TELEFON

Milyonlarca insanın akıllı telefon kullanımı günden güne artarken Energizer markası yeni telefon modelini duyurdu. Piyasaya yeni bir soluk getirecek olan akıllı telefonda 28 bin mAh büyük bir pil olacak. Akıllı telefon piyasasında akıllı telefonlar genel olarak 5 bin ile 6 bin mAh kapasiteyle satışa çıkıyordu. Energzer Hard Case P28K model tuğla boyutunda ve çok sağlam bir yapıda olacak.





Şirket bundan önce de 18 bin mAh kapasiteli telefon modelini piyasaya sunmuştu. Yeni model Avrupa'da 250 Euro fiyata satılacak. 22 bin Rs'a denk gelen telefon modelinin Ekim ayından itibaren satışa çıkması bekleniyor. 28 bin mAh kapasite pile sahip olan telefon modeli bekleme modunda 2 bin 252 saat ya da konuşma süresinde 122 saat gibi kullanım süresini kullanıcılarına sunacak. Yani kullanıcılar 94 gün ve 5 gün kullanım yapabilecek. Telefonun 33 W hızlı şarj desteğiyle birlikte tamamen şarj olması 1 saat 30 dakika içinde tamamlanıyor.