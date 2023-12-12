Şimdi Elon Musk düşünsün! Selçuk Bayraktar bizzat açıkladı

YERLİ CHATCPT İÇİN GERİ SAYIM!

Uluslararası Girişimcilik Zirvesi Take Off İstanbul'da Selçuk Bayraktar, chatgbt ye rakip olabilecek bir teknolojiden bahsetti. Bu teknoloji zirvesinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye deki yeni nesil teknoloji hakkında bilgiler verdi. Türkçe büyük dil işleme projesinin de temellerinin atıldığı zirvede yapay zeka teknolojisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





Yapay zekanın insanlık için önemli konulardan biri olduğunu ve dünyanın ve teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmamak için yapay zeka teknolojisini ilerleteceklerini belirten Bayraktar yapay zekanın insanların hayatını kolaylaştırdığını belirtti.

SÜREÇ BAŞLADI

"Yapay zeka, buhar makinesi gibi, dikiş makinesi gibi hayatımızı değiştiren, ilerleten bir icat. Yapay zeka dediğimiz şey arka planda çok sayıda çarkın döndüğü karmaşık bir dikiş makinesi gibi birşey, kendi şuuru olan, inancı olan birşey değil." Diyen Bayraktar yerliüretim bir yapay zekanın da sinyallerini verdi.

Yapay zeka hakkında merak edilenlerin yanı sıra yapay zekanın kullanıldığı alanları da ifade eden Bayraktar dünyada en çok kullanılan yapay zekalardan biri olan Chatgbt nin türünde bir yapay zeka hazırlığında olduklarını belirtti. Zirveye katılanları heyecanlandıran bu haber ise zirvedekiler tarafından oldukça alkışlandı.

Baykar'dan ve Cezeri n,n ekiplerinin üretimi olan ve tüm dilleri kapsayacak şekilde üretilen Türkçe merkezli bir yapay zekanın projesinin başladığını söyleyen Bayraktar projeye T3 Aile ismini koyabileceklerini de belirtti.