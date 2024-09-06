Infinix Hot 50 5G: Fiyatı ve Teknik Özellikleri ile Dikkat Çekiyor

Infinix Hot 50 5G Tanıtıldı

Akıllı telefon pazarında dikkat çeken bir isim daha tanıtıldı! Infinix, yeni modeli Hot 50 5G'yi kullanıcılarla buluşturdu. Bu cihaz, bütçe dostu fiyatı ve öne çıkan özellikleriyle sektördeki yerini alacak.

Yüksek Performans ve Uygun Fiyat

Infinix Hot 50 5G, 6,7 inç HD+ IPS LCD ekrana sahip ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. İçerisinde MediaTek Dimensity 6300 işlemci barındıran bu telefon, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte kullanıcılara hızlı bir deneyim sunuyor.

Gelişmiş Kamera ve Batarya

Cihaz, 48MP ana kamera ve 8MP selfie kamerası ile donatılmış. Gece ve gündüz çekimlerinde iyi bir performans sergileyen Hot 50, 5000mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca, 18W hızlı şarj desteği ile kullanıcıların şarj sorunlarını hızlı bir şekilde çözme imkanı sağlıyor.

Yazılım ve Ekstra Özellikler

Infinix Hot 50 5G, Android 14 tabanlı XOS 14 ile kutusundan çıkıyor. İçerdiği AI kamera, portre modu ve ağır çekim video özellikleri, cihazın kameralarını bir adım öne çıkarıyor. Ayrıca, IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık, günlük kullanımda ekstra bir güvenlik sağlıyor.

Renk Seçenekleri ve Fiyat

Infinix Hot 50 5G, siyah, adaçayı yeşili, canlı mavi ve mor renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Hindistan pazarında yalnızca 120 dolarlık fiyatla satışa çıkarılan telefon, çeşitli kullanıcıların ilgisini çekmesi bekleniyor.