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Sonsuz Maymun Teoremi Çürütüldü: Şaşırtan Araştırma Raporu

Yeni bir araştırma, sınırsız zamanın bile maymunların Shakespeare eserlerini yazmalarını imkansız hale getirdiğini öne sürdü.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:21
Sonsuz Maymun Teoremi Çürütüldü: Şaşırtan Araştırma Raporu

Sonsuz Maymun Teoremi Nedir?

Sonsuz maymun teoremi, sınırsız zaman verilirse, maymunların klavye kullanarak William Shakespeare gibi büyük yazarların tüm eserlerini yazabileceği iddiasını öne sürer. Ancak, son yapılan bir araştırma bu tezi sorgulamanın ötesine geçerek çürüttü.

Araştırmanın Detayları

Avustralya'nın Sidney şehrinde matematikçiler Stephen Woodcock ve Jay Falletta tarafından yürütülen yeni bir çalışmada, bu eski teorinin matematiksel açıdan geçerliliği sorgulandı. Çalışma, 30 tuşlu bir klavyede saniyede bir tuş vurarak yaklaşık 30 yıl süreyle yazan bir maymunun, Shakespeare’in eserlerini yazmasının evrenin ömründen daha uzun süreceği sonucuna vardı.

Araştırmanın Vurguları

Araştırmada şu ifadelere yer verildi: "Gelişmiş yazma hızları veya maymun popülasyonundaki artış, bu durumu değiştirmiyor. Maymun emeği, dikkate değer yazılı eserler ortaya koymak için uygulamaya uygun bir araç olamaz." Matematikçiler, dünya üzerindeki tüm maymunlara evrenin ömrü verilse bile dönemsel eserlerin yazılamayacağını belirterek bunu "neredeyse kesin" olarak ifade ettiler.

Isıl Ölüm Teorisi ve Hesaplamalar

Araştırmada, evrenin geleceği hakkında en çok kabul gören "ısı ölümü" teorisi esas alındı. Yapılan hesaplamalar, evrenin 10100 yıla denk gelen bir süre içerisinde ısıl ölümünün gerçekleşeceğini öne sürdü.

Olasılık ve Rastgelelik İlkeleri

Sonsuz maymun teoremi, olasılık ve rastgelelik ilkelerini açıklamak için uzun zamandır bir düşünce deneyi olarak kullanılmaktadır. Ancak bu yeni bulgular, teorinin temel dayanaklarının sorgulanmasına yol açarak, olasılığın var olan kurallar içerisinde bile düşük olasılıklar lehine nasıl işleyebileceğini gözler önüne serdi.

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